Подиум как новый старт: Макс Ферстаппен о дебюте Кими Антонелли

В минувшие выходные на Гран-при Канады в Формуле-1 произошло событие, которого многие ждали: молодой пилот Андреа Кими Антонелли впервые в карьере поднялся на подиум. Этот успех не остался незамеченным среди коллег — особенно отметил это достижение Макс Ферстаппен, трёхкратный чемпион мира и пилот команды «Ред Булл».

Ферстаппен подчеркнул, что успех Антонелли не стал для него сюрпризом. Он давно следил за молодым талантом ещё с картинговых времён, когда о Кими уже говорили как о перспективном гонщике. «Очень впечатляет то, насколько он быстр от природы. И ещё он мне очень нравится своим приземлённым, спокойным подходом к работе. Это прекрасные качества», — поделился Ферстаппен.

Несмотря на несколько неудачных гонок, включая ошибку на пит-стопе в спринте, Ферстаппен был уверен, что попадание Антонелли на подиум — лишь вопрос времени. «Я очень рад, что Кими сумел этого добиться. Это придаст ему уверенности, станет положительным импульсом. И он будет становиться только лучше», — сказал он.

По словам Макса, дебютный сезон — это всегда время испытаний и роста: «Ему ещё предстоит научиться очень многому, пережить много нового. Ты учишься как на слабых, так и на хороших гонках». Такое отношение к молодым талантам показывает, что Формула-1 — это не только соревнование машин, но и команд, и людей, которые поддерживают друг друга.

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