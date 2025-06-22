Гран При Канады: Ferrari ищет пути к успеху

После непростого уик-энда в Монреале руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр открыто признал, что коллектив сталкивается с серьёзными трудностями и допускает слишком много ошибок. По словам Вассёра, даже технические новинки, которые команда планирует представить в ближайших этапах сезона, не гарантируют улучшения результатов.

«Если честно, я считаю, что ситуация в большей степени зависит от того, как команда действует, и в какой мере ей удаётся использовать потенциал машины, — цитирует руководителя Скудерии испанская газета Marca. — Когда мы говорим о новинках, то они позволяют отыграть лишь сотые доли секунды, а если вы неправильно работаете с машиной, то потери исчисляются десятыми».

Вассёр конкретизировал, что главные проблемы команды в Канаде были связаны с работой с резиной: Ferrari не смогла оптимально выбрать шины для квалификации и не до конца понимала их особенности. «Если мы хотим стартовать из первых рядов, то должны действовать безупречно. Именно с этим в Канаде мы справлялись очень плохо», — отметил руководитель. Таким образом, успех команды зависит не только от технических обновлений, но и от слаженной работы, стратегических решений и умения использовать все возможности болида.

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