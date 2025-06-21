Больше половины арендаторов Канады хотят купить собственное жильё

Согласно недавнему исследованию Royal LePage, более половины канадских арендаторов — 54% — планируют приобрести жильё в будущем. Из них 16% намерены сделать это в ближайшие два года, а 21% — в течение следующих двух-пяти лет.

В то же время многие потенциальные покупатели пока что ждут дальнейшего снижения процентных ставок и цен на недвижимость, прежде чем вступить на рынок. Среди опрошенных 29% заявили, что ждут снижения процентных ставок, а 40% — падения цен на жильё. Однако, как отмечает Филлип Соупер, глава Royal LePage, исторически цены на жильё в Канаде росли примерно на 5% в год, опережая инфляцию, так что «окно возможностей может быть уже, чем кажется».

Из тех, кто сейчас арендует жильё, 28% активно готовятся к покупке, используя аренду как возможность накопить на первоначальный взнос. Тем не менее, доступность жилья остаётся серьёзной проблемой: 15% арендаторов по всей стране тратят более половины своего чистого дохода на аренду. Особенно остро эта проблема стоит в Атлантической Канаде (31%), Британской Колумбии (23%), Альберте (18%) и Онтарио (15%). Несмотря на то, что арендная плата снижалась восемь месяцев подряд, средние цены на жильё за последние пять лет росли на 4,1% в год, что опережает рост зарплат.

Не все арендаторы стремятся к покупке: 31% опрошенных не планируют приобретать жильё. Чаще всего это связано с финансовыми причинами: 53% не считают, что их доход позволит купить жильё в желаемом районе, а 40% находят аренду более доступной или не хотят брать на себя ответственность по содержанию недвижимости.

Жилищный кризис остаётся одной из ключевых тем в Канаде, особенно после последних федеральных выборов. Новое либеральное правительство пообещало удвоить темпы жилищного строительства в ближайшие десять лет, вернуть налоговые льготы для застройщиков, упростить процесс получения разрешений и предоставить скидки на GST для покупателей новостроек стоимостью до миллиона долларов.

Среди арендаторов 56% поддерживают строительство большего количества доступного жилья как наиболее эффективную меру для снижения арендной платы. Однако, как подчёркивает Соупер, для решения проблемы доступности жилья потребуются скоординированные усилия всех уровней власти и частного сектора: необходимо не только увеличивать объёмы строительства, но и сокращать бюрократические барьеры, модернизировать зонирование и укреплять защиту прав арендаторов.

В Канаде сохраняется высокий спрос на жильё среди арендаторов, однако доступность по-прежнему остаётся серьёзной проблемой. Улучшение ситуации требует комплексных мер, включая увеличение предложения жилья, снижение административных барьеров и поддержку покупателей и арендаторов на всех уровнях.

Facebook I Instagram I Linkedin

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий: https://www.youtube.com/@CMGchannelDM и https://t.me/NewsCMG