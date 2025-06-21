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Новости Авторы Лев Голберг Больше половины арендаторов Канады хотят купить собственное жильё

Больше половины арендаторов Канады хотят купить собственное жильё

Виктория Христова Июн 21, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 18 Просмотров

Согласно недавнему исследованию Royal LePage, более половины канадских арендаторов — 54% — планируют приобрести жильё в будущем. Из них 16% намерены сделать это в ближайшие два года, а 21% — в течение следующих двух-пяти лет.

 

В то же время многие потенциальные покупатели пока что ждут дальнейшего снижения процентных ставок и цен на недвижимость, прежде чем вступить на рынок. Среди опрошенных 29% заявили, что ждут снижения процентных ставок, а 40% — падения цен на жильё. Однако, как отмечает Филлип Соупер, глава Royal LePage, исторически цены на жильё в Канаде росли примерно на 5% в год, опережая инфляцию, так что «окно возможностей может быть уже, чем кажется».

Из тех, кто сейчас арендует жильё, 28% активно готовятся к покупке, используя аренду как возможность накопить на первоначальный взнос. Тем не менее, доступность жилья остаётся серьёзной проблемой: 15% арендаторов по всей стране тратят более половины своего чистого дохода на аренду. Особенно остро эта проблема стоит в Атлантической Канаде (31%), Британской Колумбии (23%), Альберте (18%) и Онтарио (15%). Несмотря на то, что арендная плата снижалась восемь месяцев подряд, средние цены на жильё за последние пять лет росли на 4,1% в год, что опережает рост зарплат.

Не все арендаторы стремятся к покупке: 31% опрошенных не планируют приобретать жильё. Чаще всего это связано с финансовыми причинами: 53% не считают, что их доход позволит купить жильё в желаемом районе, а 40% находят аренду более доступной или не хотят брать на себя ответственность по содержанию недвижимости.

Жилищный кризис остаётся одной из ключевых тем в Канаде, особенно после последних федеральных выборов. Новое либеральное правительство пообещало удвоить темпы жилищного строительства в ближайшие десять лет, вернуть налоговые льготы для застройщиков, упростить процесс получения разрешений и предоставить скидки на GST для покупателей новостроек стоимостью до миллиона долларов.

Среди арендаторов 56% поддерживают строительство большего количества доступного жилья как наиболее эффективную меру для снижения арендной платы. Однако, как подчёркивает Соупер, для решения проблемы доступности жилья потребуются скоординированные усилия всех уровней власти и частного сектора: необходимо не только увеличивать объёмы строительства, но и сокращать бюрократические барьеры, модернизировать зонирование и укреплять защиту прав арендаторов.

В Канаде сохраняется высокий спрос на жильё среди арендаторов, однако доступность по-прежнему остаётся серьёзной проблемой. Улучшение ситуации требует комплексных мер, включая увеличение предложения жилья, снижение административных барьеров и поддержку покупателей и арендаторов на всех уровнях.

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