Первый официальный уикенд лета в Монреале: куда сходить и что посмотреть

Чем заняться в Монреале в эти жаркие дни?

Стендап с Sugar Sammy

Известный комик Sugar Sammy выступает в Монреале до 22 июня в зале Salle Pierre-Mercure.

Билеты от 59,99 $, продаются быстро.

Благотворительный гала-ужин «Strangers in the Night»

21 июня в комплексе Complexe Pointe-Claire пройдёт ежегодный гала-ужин в поддержку приюта для женщин West Island Women’s Shelter и Kat Demes Pavilion.

В этом году музыкальным гостем станут The Beach Boys.

Билеты от 70 $. Mondial de la Bière

Фестиваль для любителей пива пройдёт с 20 по 22 июня на Windsor Station.

Здесь можно открыть для себя новые сорта пива и пообщаться с единомышленниками. Фестиваль красок (Festival of Colours)

В Старом порту Монреаля на Clock Tower Quay 21 и 22 июня пройдёт яркий фестиваль, где можно принять участие в традиции бросания цветного порошка в знак радости и единства.

Будет живая музыка.

Вход бесплатный для детей до 8 лет, билеты от 16,79 $. Immersive Rock Experience «Amplified»

С 20 июня по 31 августа в OASIS Immersion пройдёт интерактивная выставка, посвящённая рок-музыке, с песнями Дэвида Боуи, Green Day, Джоан Джетт и других.

Дети до 5 лет — бесплатно, билеты от 36,79 $.

Выбирайте по настроению — в Монреале найдётся развлечение для каждого!

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