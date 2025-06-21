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Новости Первый официальный уикенд лета в Монреале: куда сходить и что посмотреть

Первый официальный уикенд лета в Монреале: куда сходить и что посмотреть

Виктория Христова Июн 21, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 22 Просмотров

Чем заняться в Монреале в эти жаркие дни?
  1. Стендап с Sugar Sammy
    Известный комик Sugar Sammy выступает в Монреале до 22 июня в зале Salle Pierre-Mercure.
    Билеты от 59,99 $, продаются быстро.
  2. Благотворительный гала-ужин «Strangers in the Night»
    21 июня в комплексе Complexe Pointe-Claire пройдёт ежегодный гала-ужин в поддержку приюта для женщин West Island Women’s Shelter и Kat Demes Pavilion.
    В этом году музыкальным гостем станут The Beach Boys.
    Билеты от 70 $.
  3. Mondial de la Bière
    Фестиваль для любителей пива пройдёт с 20 по 22 июня на Windsor Station.
    Здесь можно открыть для себя новые сорта пива и пообщаться с единомышленниками.
  4. Фестиваль красок (Festival of Colours)
    В Старом порту Монреаля на Clock Tower Quay 21 и 22 июня пройдёт яркий фестиваль, где можно принять участие в традиции бросания цветного порошка в знак радости и единства.
    Будет живая музыка.
    Вход бесплатный для детей до 8 лет, билеты от 16,79 $.
  5. Immersive Rock Experience «Amplified»
    С 20 июня по 31 августа в OASIS Immersion пройдёт интерактивная выставка, посвящённая рок-музыке, с песнями Дэвида Боуи, Green Day, Джоан Джетт и других.
    Дети до 5 лет — бесплатно, билеты от 36,79 $.

Выбирайте по настроению — в Монреале найдётся развлечение для каждого!

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