Парад в честь Дня Канады в Монреале отменён уже второй год подряд

Организатор парада в честь Дня Канады в Монреале отменил мероприятие уже второй год подряд. Николас Коуэн, руководитель парада, объяснил отмену трудностями в сотрудничестве с городом, однако представитель муниципалитета заявил, что Коуэн не подавал заявку на получение разрешения.

В заявлении, опубликованном в четверг, организаторы парада сообщили:

«В последние годы организовать парад без сбоев становится всё сложнее. Рабочая атмосфера с администрацией города Монреаля значительно ухудшилась».

История вопроса:

Парад традиционно проводится 1 июля в честь национального праздника Канады, однако в последние годы он сталкивается с множеством проблем, включая логистические трудности и напряжённые отношения с городскими властями. Организатор указывает на ухудшение отношений с городом, тогда как официальные лица утверждают, что основной причиной отмены стало отсутствие заявки на разрешение.

Что дальше?

В связи с отменой парада жителям и гостям Монреаля придётся искать другие мероприятия для празднования Дня Канады в этом году.

Во второй раз подряд парад в честь Дня Канады в Монреале отменён из-за организационных проблем и разногласий между организатором и городскими властями. Организатор винит город, а муниципалитет утверждает, что не получал заявку на проведение парада. Организаторы отмечают ухудшение отношений с городом как основную причину отмены.

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