WhatsApp внедряет рекламу и платные подписки: новые возможности для авторов и бизнеса

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий американской компании Meta, объявил о запуске новых функций — монетизации каналов, платных подписок и рекламы. Об этом сообщается в официальном блоге разработчика.

Что изменится?

Монетизация каналов: Авторы эксклюзивного контента смогут зарабатывать на своих каналах через платные подписки. Это позволит создателям получать доход напрямую от аудитории.

Авторы эксклюзивного контента смогут зарабатывать на своих каналах через платные подписки. Это позволит создателям получать доход напрямую от аудитории. Реклама в статусах: Компании и предприниматели получат возможность размещать рекламу в своих статусах, что упростит коммуникацию с клиентами и продвижение продуктов.

Компании и предприниматели получат возможность размещать рекламу в своих статусах, что упростит коммуникацию с клиентами и продвижение продуктов. Персонализированные рекомендации: WhatsApp начнёт рекомендовать пользователям интересные для них каналы, чтобы помочь им находить новый контент и расширять кругозор.

Как будут внедряться нововведения?

Все изменения будут вводиться поэтапно, чтобы обеспечить плавное обновление пользовательского опыта и дать авторам и компаниям время адаптироваться к новым инструментам.

Значение для пользователей и бизнеса

Для авторов и брендов это возможность монетизировать свою деятельность и выстраивать более тесную связь с аудиторией. Для пользователей — доступ к эксклюзивному контенту и персонализированным рекомендациям, что сделает использование мессенджера ещё более удобным и интересным.

WhatsApp продолжает развиваться, предлагая новые способы заработка для авторов и рекламные возможности для бизнеса, сохраняя при этом привычный пользовательский опыт.

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