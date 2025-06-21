WhatsApp внедряет рекламу и платные подписки: новые возможности для авторов и бизнеса

Что изменится?
- Монетизация каналов: Авторы эксклюзивного контента смогут зарабатывать на своих каналах через платные подписки. Это позволит создателям получать доход напрямую от аудитории.
- Реклама в статусах: Компании и предприниматели получат возможность размещать рекламу в своих статусах, что упростит коммуникацию с клиентами и продвижение продуктов.
- Персонализированные рекомендации: WhatsApp начнёт рекомендовать пользователям интересные для них каналы, чтобы помочь им находить новый контент и расширять кругозор.
Как будут внедряться нововведения?
Все изменения будут вводиться поэтапно, чтобы обеспечить плавное обновление пользовательского опыта и дать авторам и компаниям время адаптироваться к новым инструментам.
Значение для пользователей и бизнеса
Для авторов и брендов это возможность монетизировать свою деятельность и выстраивать более тесную связь с аудиторией. Для пользователей — доступ к эксклюзивному контенту и персонализированным рекомендациям, что сделает использование мессенджера ещё более удобным и интересным.
WhatsApp продолжает развиваться, предлагая новые способы заработка для авторов и рекламные возможности для бизнеса, сохраняя при этом привычный пользовательский опыт.
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