Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Российские юниоры одержали пять ярких побед над канадскими командами

Российские юниоры одержали пять ярких побед над канадскими командами

Степан Артемьевский Июн 21, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 14 Просмотров

Агент и основатель Gold Star Hockey Дэн Мильштейн рассказал о серии матчей между российскими хоккеистами и командами Канадской хоккейной лиги (CHL). Матчи прошли в Торонто и на турнире в Шарлоттстауне, и российские юниоры выиграли все пять встреч, в том числе финал — с разгромным счётом 12:1.

 

Главная цель и атмосфера матчей

По словам Мильштейна, главная цель этих игр — вернуть молодым российским хоккеистам возможность соревноваться с сильнейшими сверстниками за рубежом.

«Это не просто игры — это шаг к восстановлению международных связей, возможность роста для наших ребят и отличный шанс показать себя на фоне сильных оппонентов, чтобы в будущем попасть на драфт НХЛ», — подчеркнул он.

На первую игру в Торонто собралось более тысячи зрителей, среди которых были скауты практически всех клубов НХЛ, представители университетских программ и других команд Северной Америки. Особую атмосферу создали соотечественники — около 80% зрителей составили выходцы из России, которые пришли поддержать команду с флагами, плакатами и другой символикой.

Организация и трудности

Организация таких матчей — сложный процесс.

«Львиная доля работы, включая перелёты, визовые вопросы, проживание, питание, аренду льда и прочую логистику, полностью легла на плечи нашего агентства Gold Star Hockey. Мы сделали это самостоятельно, без какой-либо поддержки со стороны организаций или спонсоров», — отметил Мильштейн.

Итоги и эмоции

В победной раздевалке Мильштейн поблагодарил каждого из игроков за турнир.

«Они показали не просто хоккей, они показали характер, братство и настоящий дух победителей. Я смотрел на них с гордостью и уважением. Для меня было огромной честью быть рядом с ними, видеть их настрой, самоотдачу и уважение к игре. Они — моя мотивация и колоссальная часть того, почему я продолжаю делать то, что делаю», — сказал агент.

Спорт вне политики

Мильштейн отметил, что спорт должен быть вне политики, и российских хоккеистов тепло приняли в Канаде.
Этот опыт стал важным шагом для молодых игроков, которые смогли не только продемонстрировать высокий уровень мастерства, но и заявить о себе на международной арене.

Серия матчей между российскими юниорами и командами CHL показала не только спортивные достижения, но и стал примером объединения людей вокруг хоккея, несмотря на сложную международную ситуацию. Для российских хоккеистов это — возможность роста, восстановления связей и шанс на будущее в НХЛ.

 

Подпишитесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий:  https://www.youtube.com/@CMGchannelDM  и  https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*