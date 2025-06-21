Канадский суд признал необоснованным отказ властей в обучении с псилоцибином

Федеральный апелляционный суд Канады вынес решение, признав незаконным отказ Министерства здравоохранения страны в предоставлении медицинским работникам разрешения на использование псилоцибина для профессиональной подготовки. Суд отметил, что ведомство резко изменило свою позицию без объяснения причин, что противоречит принципам прозрачности и обоснованности административных решений.

Суть дела

В 2022 году 96 представителей медицинской сферы подали прошение о праве легально использовать высушенные галлюциногенные грибы для прохождения специализированного обучения, необходимого для оказания терапии с применением псилоцибина. По канадскому законодательству, это вещество относится к контролируемым и разрешается к применению только при наличии специального разрешения, как правило, для терапии тяжелых заболеваний (например, устойчивой к лечению депрессии или психологических проблем, связанных с тяжелыми состояниями здоровья).

Однако в 2022 году Министерство здравоохранения Канады отказалось выдавать такие разрешения для образовательных целей, несмотря на то, что ранее, в 2020 году, подобные исключения предоставлялись. Суд обратил внимание на отсутствие объяснений со стороны министерства по поводу смены позиции и направил дело на повторное рассмотрение.

Реакция профессионального сообщества

Представители медицинских и общественных организаций подчеркивают, что отказ в выдаче разрешений затрудняет подготовку специалистов и ограничивает доступ пациентов к современным методам лечения. По мнению адвокатов, решение суда может открыть новые возможности для внедрения терапии с применением псилоцибина и расширить круг пациентов, которым может быть оказана помощь.

Международный контекст

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) ООН отмечает важность обеспечения доступа к контролируемым веществам для медицинских и научных целей, подчеркивая необходимость баланса между контролем и обеспечением терапевтических возможностей. В докладе МККН за 2023 год особо выделяется поддержка государств в улучшении ситуации с наличием контролируемых веществ для медицинских, научных и промышленных целей.

Текущая ситуация в Канаде

Данные Министерства здравоохранения Канады свидетельствуют, что доступ к псилоцибину в медицинских целях постепенно расширяется, однако остается ограниченным. С 2022 года удовлетворено лишь небольшое количество запросов на использование этого вещества в рамках специальной программы. На момент публикации новости ведомство не предоставило комментариев по поводу текущего судебного решения.

Перспективы

Решение федерального апелляционного суда Канады подчеркивает необходимость взвешенного и обоснованного регулирования доступа к псилоцибину для профессиональной подготовки медицинских работников. Это может способствовать развитию инновационных методов терапии и улучшить качество жизни пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Судьба регулирования псилоцибина в Канаде остается предметом дискуссий, однако судебное решение открывает новые возможности для медицинского сообщества и пациентов, нуждающихся в инновационных методах лечения.

Международные рекомендации МККН подчеркивают, что контроль над наркотическими и психотропными веществами должен обеспечивать их доступность для медицинских и научных целей, а не создавать излишние барьеры для специалистов и пациентов.

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