Канада вводит защитные пошлины на сталь и алюминий: ответ на действия США и защита внутреннего рынка

Ключевые меры
- Корректировка пошлин: Канада адаптирует ответные пошлины на американскую сталь и алюминий, чтобы они соответствовали прогрессу в торговых переговорах с США.
- Дополнительные тарифы: Вводятся дополнительные тарифные меры на импорт стали из стран, не имеющих соглашений о свободной торговле с Канадой, если объёмы поставок превысят уровень 2024 года. Это позволит стабилизировать внутренний рынок и предотвратить вредное перераспределение товаропотоков из-за действий США.
- Госзакупки: Власти начнут отдавать приоритет канадским производителям стали и алюминия при закупках для инфраструктуры, оборонного заказа и автомобильной промышленности.
Контекст и причины
4 июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия до 50% — это решение вызвало шок и негодование в канадской промышленности, которая назвала его «катастрофой» для отрасли. Канадские металлурги предупредили, что такие меры могут привести к серьёзным сбоям в цепочках поставок и негативно скажутся как на канадских, так и на американских компаниях.
Премьер Марк Карни попытался обсудить ситуацию с Трампом на саммите G7, но американский лидер покинул мероприятие досрочно, и переговоры не состоялись.
Цели и последствия
Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань пояснил, что новые меры направлены на защиту канадского рынка от дешёвого импорта, прежде всего из Китая, на поставки которого уже действует 25-процентная пошлина. Карни добавил: «Если не защитим отрасль, сталь третьих стран хлынет в Канаду».
Власти также создадут целевые рабочие группы по стали и алюминию для мониторинга ситуации и выработки дальнейших мер поддержки отрасли.
Заключение
Канадские защитные пошлины — это ответ на агрессивную торговую политику США и попытка защитить национальную промышленность от негативных последствий глобального избыточного производства и недобросовестной торговли. Решения, принятые Оттавой, направлены на поддержку местных производителей, стабилизацию рынка и сохранение рабочих мест в стратегически важных секторах экономики.
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