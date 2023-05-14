Принц Уильям запланировал изменения в своей будущей коронации

Принц Уэльский хочет, чтобы его коронация «выглядела и чувствовалась иначе», чем коронация его отца Карла III.

Принц Уэльский хочет, чтобы его коронация «выглядела и чувствовалась иначе», чем коронация его отца Карла III.

В отличие от Карла III, Уильям не будет включать «присягу народа», которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Источник, близкий к Уильяму, сказал: «Он ни за что не пойдет по этому пути или что-то в этом роде».

«Он действительно думает, как сделать его коронацию наиболее актуальной в будущем? Он помнит о том, что через 20 лет или когда придет его время, как коронация может быть современной, но также объединяющей нацию и Содружество? Я думаю, что его коронация будет выглядеть и ощущаться совсем по-другому», — сказал источник.

Считается, что принц, который будет известен как король Вильгельм V, намерен быть коронованным в Вестминстерском аббатстве, где традиционно короновались британские монархи в 1066 году.