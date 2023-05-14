В Евросоюзе предупредили об ухудшении качества воздуха из-за лесных пожаров

Отмечается, что, согласно данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы углекислого газа от энергетики и промышленности достигли нового рекорда в 36,8 Гт в прошлом году.

Отмечается, что, согласно данным Международного энергетического агентства, глобальные выбросы углекислого газа от энергетики и промышленности достигли нового рекорда в 36,8 Гт в прошлом году.

Уточняется, что в весеннее время года такие пожары являются обычным явлением, тем не менее наблюдается увеличение их интенсивности за последние 10 лет. Ученые считают, что причина этого кроется в быстром повышении температур на северном полушарии.

Пожары – это одно из самых страшных явлений, которые наводняют нашу планету: они не только порождают потери лесных ресурсов и богатства фауны и флоры, но и ведут к выбросу огромного объёма вредных газов в атмосферу.

В последнее время природные пожары начали очень активно развиваться в северных лесах Канады. И это заботит заинтересованных субъектов, которые занимаются защитой планеты и мониторингом их развития. Канада в частности стала новостной звездой в связи с пожарами, которые периодически возникают на ее территории.

Согласно данным европейской программы по наблюдению за Землей – Copernicus, состояние экологической ситуации в этой стране есть все основания опасаться. С начала года в провинции Альберта была зафиксирована потеря 1 млн акров леса в результате пожаров, а это привело к выбросу огромного объёма углекислого газа в атмосферу – 5 млн Мт углерода.

Самое грустное, что это составляет примерно 90% от общего выброса в стране за период, когда количество пожаров возросло. Это назвать катастрофой – все равно что ничего не сказать. Дополнительно переживают власти Канады из-за вынужденной эвакуации нескольких десятков тысяч человек, а также в связи с проблемами, которые заставили пересмотреть работу нефтегазовых производств в регионе. Есть все основания опасаться, что подобные катастрофы будут только усиливаться и затрагивать большую территорию.

Однако, старший научный сотрудник проекта Марк Паррингтон считает, что масштаб и интенсивность существующих пожаров являются довольно тревожным знаком. Данный факт указывает на то, что, при сохранении сухой погоды в течение нескольких недель, можно ожидать новых пожаров в данном регионе, что не предвещает ничего хорошего.