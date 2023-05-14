В субботу, 13 мая премьер-министр Квебека объявил о новой системе тарификации Гидро-Квебека

В скором времени, по словам Лего, Гидро-Квебек, следуя примеру соседей из Онтарио, тоже введёт повсеместно ночные удешевлённые тарифы.

Мы уже информировали наших читателей об интересном нововведение в Онтарио, где власти ввели разные тарифы на потребление электроэнергии в зависимости от времени суток. Иначе говоря, чем больше люди включают электроприборы в часы, когда общее потребление энергии уменьшается, тем дешевле им эти расходы обойдутся (например, принятие душа после 23 часов, включение посудомойки ночью и т. д.): В Онтарио проводится эксперимент с разными тарифами на свет вводится ночной тариф.

В нашей заметке мы указали, что правительство Квебека собирается внимательно следить за ходом онтарийского эксперимента и по итогам его принять собственную программу по изменеию подхода. Но все были уверены, что наблюдение за соседями займёт долгие месяцы. Оказалось, даже первые недели после введения новых тарифов показали, что подход себя оправдал. И правительство Квебека тоже решило не медлить.

Франсуа Лего заявил в субботу, 13 мая, что Гидро-Квебек уже начал разработку нового подхода к ценам на потребляемую электроэнергию. Речь ни в коем случае не идёт о повышении тарифов (так заверил премьер). Речь именно о градации их — чем больше жители Квебека будут включать электприборы в ночное время, тем дешевле им придётся платить. По мнению экспертов-энергетиков и экономистов, можно ожидать, что после введения новых расценок для всех потребителей экономия выразится в огромных суммах, равнозначных работе одной крупной ГЭС.

Надо сказать, что в ряде районов Квебека уже осуществляется такой подход, но пока им охвачены примерно 5% семей, так как речь опять же об экспериментальных расценках. Гидро-Квебек, со своей стороны, заверяет, что хотя общие тарифы не будут повышаться вне стандартных ежегодных повышений цен, но организация надеется, что и доходы её после введения «экономичных» тарифов не упадут. Тут несколько неясно, конечно. Если при ночном потреблении наши счета за свет уменьшатся, то как же Гидро-Квебек компенсирует эти потери прибыли? За счёт кого? Не будет ли новая политика означать, что всё же за включение света в часы пик придётся платить больше? Пока власти детали не пояснили, хотя заверили, положа руку на сердце, что выйдет нам всем сплошная экономия. Поживём — увидим!