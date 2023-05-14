Когда федеральное правительство выплатит обещанные компенсации за повышение цен

Некоторые подробности о порядке выплат компенсаций от федерального правительства за повышение цен.

Как известно, правительство Канады торжественно обещало хоть немного компенсировать рост цен на продукты всем жителям страны. Эти компенсации внесены в федеральный бюджет отдельной статьёй расходов. Хотя суммы нельзя назвать значительными, но и отказываться от них вряд ли кто станет. Хоть шерсти клок…

Напомним, что одинокие налогоплательщики, у которых нет детей, получат возмещение в размере до 234 долларов (сумма может быть меньше и зависит от уровня декларируемых доходов). Семьи с двумя детьми получат до 467 долларов, а пенсионеры получат в среднем 225 долларов (опять же, точная сумма зависит от декларируемых доходов).

Возмещение будет выплачиваться с начала июля (по некоторым данным, с 5 июля, но эта дата может немного измениться в ту или иную сторону, в любом случае, если она и будет сдвинута, то на пару-тройку дней). К середине июля всем, кому положено, на счёт будет зачислена соответствующая сумма.

Никаких заявлений от гражданина (жителя) не требуется. Зачисление будет производиться автоматически. Оно рассчитывается на основе налоговой декларации за 2021 год (не за 2022, учтите!) Как правило, деньги лягут на счёт одновременно с возвратом налогов, если таковой возврат полагается.

Внимание — никаких телефонных уведомлений, никаких просьб «уточнить данные счёта, включая пароль доступа к личному досье в налоговой или в банке» и подобных тревожных сообщений не будет! Не поддавайтесь на удочку мошенников, которых хлебом не корми, дай нагадить. Если вдруг вы не получите деньги, обратитесь в налоговое управление Канады (не в квебекское!), хотя, наверно, стоит подождать до начала июля, мало ли, почему задержка вышла, но это уже совет, которому можно следовать, а можно и не следовать.