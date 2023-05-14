В Канаде констатировали резкий рост числа смертей полицейских

С сентября 2022 года девять канадских полицейских были убиты, что изменило тенденцию, согласно которой с 1990 года в среднем убивали только двух канадских полицейских в год.

С сентября 2022 года девять канадских полицейских были убиты, что изменило тенденцию, согласно которой с 1990 года в среднем убивали только двух канадских полицейских в год.

Президент Оттавской полицейской ассоциации Мэтью Кокс сказал журналистам: «Как будто происходит настоящее нападение на полицейское сообщество. Мы никогда раньше не видели такого в Канаде». Он добавил: «Я думаю, что правительству необходимо вмешаться и начать ужесточать законы о преступности».

В Канаде с 2020 года наблюдается рост насильственных преступлений, и Кокс сказал, что многие полицейские боятся идти на работу прямо сейчас.

11 мая 39-летний сержант Эрик Мюллер из Онтарио был убит во время визита на дом в Бурже, Онтарио. Он и трое других полицейских попали в засаду и были обстреляны подозреваемым, которому было предъявлено обвинение в убийстве первой степени за смерть Мюллера. Двое других полицейских получили огнестрельные ранения, не угрожающие жизни.

27 марта 42-летний сержант Морин Бро из Квебека, мать двоих детей, была убита в Луисвилле, Квебек, во время проведения ареста. Ей оставалось четыре дня до новой роли следователя.

16 марта 30-летний Бретт Райан и 35-летний Трэвис Джордан, два полицейских из Эдмонтона, были застрелены 16-летним мужчиной, который позже покончил с собой.

27 декабря 28-летний Гжегож Пьерчала, полицейский провинции Онтарио, был застрелен, когда приехал по вызову из-за застрявшего в канаве автомобиля. Двое были арестованы и обвинены в убийстве первой степени.

В Бернаби, Британская Колумбия, 31-летняя констебль Шейлин Янг вручала уведомление о выселении бродяге, живущему в палатке в парке, когда она была убита.

11 октября 54-летний Морган Рассел и 33-летний Девон Нортрап были застрелены во время выезда на звонкок о беспорядках в доме в Иннисфиле, Онтарио.

12 сентября 48-летний констебль Эндрю Хонг попал в засаду и был застрелен, когда пил кофе в ресторане Tim Hortons в Миссиссоге, Онтарио.