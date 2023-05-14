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Новости Британский профессор Рассел проинформировал о риске гибели человечества из-за ИИ

Британский профессор Рассел проинформировал о риске гибели человечества из-за ИИ

Виктория Христова Май 14, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Британский профессор Рассел проинформировал о риске гибели человечества из-за ИИ отключены 18 Просмотров

Ученый из Великобритании Стюарт Рассел в интервью газете Times заявил, что применение искусственного интеллекта, который сможет решать задачи, повысит риск гибели человечества.

Ученый из Великобритании Стюарт Рассел в интервью газете Times заявил, что применение искусственного интеллекта, который сможет решать задачи, повысит риск гибели человечества.

По словам Рассела, ученым удалось добиться того, чего сами не ожидали. Ученый уточнил, что человечество в самом начале сделало ошибку, так как не понимало для чего на самом деле будет нужен искусственный интеллект.

«Как сохранить власть над сущностями, которые сильнее вас? Если у вас нет ответа, прекратите исследования. Все очень просто. Ставки уже не могут быть выше: если мы не контролируем нашу собственную цивилизацию, то лишаемся права голоса о нашем будущем существовании», — считает специалист.

Рассел не исключил, что появление системы, способной выполнить абсолютно любую поставленную задачу, возможно в ближайшие десять лет. ИИ, по словам Рассела, может ставить себе человеческие цели и преследовать их. Если он будет настолько эффективен, то это приведет к катастрофе среди человечества.

Напомним, что ранее уже неоднократно специалисты выступали об угрозах, которые таит в себе искусственный интеллект. Есть мнение, что он может полностью заменить человека.

 

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