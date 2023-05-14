Неизвестная планета: гора Эльбрус

Одна из «Семи вершин» мира и Европы, родина российского альпинизма – гора Эльбрус – Мекка для лыжников, фрирайдеров, спортсменов, штурмующих склоны.

Одна из «Семи вершин» мира и Европы, родина российского альпинизма – гора Эльбрус – Мекка для лыжников, фрирайдеров, спортсменов, штурмующих склоны. При должной физической подготовке и соответствующем снаряжении горный исполин покоряется почти каждому. Он наполняет живительной талой водой реки Северного Кавказа. В районе, где находится рубеж Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, возвышается «гора тысячи гор». Так Эльбрус называют на карачаево-балкарском языке. Географические координаты местности:

широта и долгота: 43°20′45″ с. ш., 42°26′55″ в. д.;

Западная и Восточная вершины достигают в высоту 5642 и 5621 м над уровнем моря.

Пики расположены на удалении трех километров друг от друга. Ниже между ними, на высоте 5416 м, пролегает седловина, откуда преодолевается завершающий участок восхождения. Возраст сформировавшегося великана составляет более 1 млн лет. Раньше это был извергающийся вулкан. Его состояние сейчас неизвестно. Нагретые до +60 °C источники минеральных вод, бьющие из горных пород, свидетельствуют о временно заснувшем вулкане. Последнее извержение было в 50 годах н. э. Для горы характерен суровый климат. Зимой температура колеблется от -10 °C внизу до -25 °C на отметке 2500 м, на вершинах до -40 °C. Сильные снегопады – нередкое явление на Эльбрусе.

Летом ниже высоты 2500 м воздух нагревается до +10 °C. На уровне 4200 м июльская температура ниже 0 °C. Погода здесь неустойчива: часто солнечный тихий день внезапно сменяется ненастьем со снегом и ветром. Самая высокая гора России ослепительно сияет в солнечные дни. В непогоду она окутана сумрачным туманом рваных облаков. Горный рельеф Приэльбрусья – ущелья, каменные россыпи, ледниковые ручьи, каскады водопадов. После отметки 3500 м на горе Эльбрус наблюдаются ледниковые кары с озерами, склоны с опасной мореной, множеством подвижных камней. Суммарная площадь ледниковых образований 145 км². На уровне 5500 м атмосферное давление равно 380 мм ртутного столба, вдвое ниже, чем на земле.

Первая российская научная экспедиция на Эльбрус была организована в 1829 г. Участники не достигли вершины, ее покорил только провожатый. Спустя 45 лет группа англичан с помощью проводника поднялась на западный пик высочайшей горы Европы. Топографическую карту местности впервые разработал русский военный исследователь Пастухов, взошедший без сопровождения на оба пика. В годы советской власти страна развивала спортивный альпинизм, взятие вершин Кавказа было вопросом престижа. Снежная, холодная гора Эльбрус не отпугивает энтузиастов. Они проводят отпуск не на переполненных пляжах, а в пути на безлюдную вершину, чтобы стать сильнее, выносливее. Известна история о балкарце Ахие Саттаеве, совершившем 9 подъемов на пики, последний раз в возрасте 121 года.

Комплекс удобств и услуг достойно развит лишь на южном склоне Эльбруса, где обустроены канатные дороги длиной 12 км, гостиницы, посадочные площадки для вертолетов. Трассы южной стороны минимально ограждены, почти не препятствуют свободному движению. На оживленных трассах задействованы подъемники. Общая протяженность спусков составляет 35 км. Есть трассы как для опытных спортсменов, так и для новичков. Функционирует горнолыжная школа и прокат спортивного инвентаря. Организован подъем по склонам ратраками (высокогорными такси). Фрирайдеров вертолетом спускают на девственные склоны, откуда они с огромной скоростью устремляются вниз.

Сезон катания наступает в середине ноября, продолжается до апреля. Иногда снег плотно лежит на спусках высочайшей горы Эльбрус до мая. Отдельные участки доступны для горнолыжников круглогодично. Домбай (1600–3050 м) – наиболее привлекательный и престижный горнолыжный российский курорт. Большинство лыжников предпочитают склоны Чегета, соперничающие с европейскими горнолыжными спусками. Со смотровой площадки туристы наслаждаются видами окружающей природы, отдыхают в культовом кафе «Ай», где часто бывал бард Ю. Визбор. Туристам предлагаются полеты на планерах, лазание по ледовым скалам. Ратраки поднимут на высокие склоны, чтобы показать панораму Кавказа. Фото и картинки местности передают строгую красоту окружающего пейзажа. У подножия горы туристов встречают кафе, рестораны, бильярдные салоны, сауны.

Даже несколько дней в условиях горного климата – трудное испытание для неподготовленного человека. Новичкам нелегкий путь наверх целесообразно начинать в середине лета с южного склона под руководством опытного гида. Соблюдение сроков акклиматизации, наличие необходимого снаряжения обязательны. Сезон восхождений длится с мая по сентябрь, иногда до начала октября. На Эльбрусе разработаны маршруты разных направлений. С юга часть пути наверх туристы преодолевают по канатной дороге. При дальнейшем подъеме организуются акклиматизационные вылазки на ближние высоты.

Для отдыха организованы приюты на ледниках, например, утепленные вагоны-пристанища «Бочки» (3750 м) или благоустроенный отель «Липрус» (3912 м). Отдых в высокогорной гостинице «Приют 11» (4100 м) и акклиматизационные выходы к скалам Пастухова (4700 м) укрепляют организм, готовят туристов к решающему рывку наверх. Северный маршрут сложнее южного, он каменистый, более продолжительный по времени. Пролегает к восточной вершине через скалы Ленца (4600–5200 м). Здесь почти нет сервиса, но обеспечен адреналин, экстрим, уникальные кавказские пейзажи без следов цивилизации.

Остановка делается в Северном приюте. Спуск пролегает через «каменные грибы» и горячие источники урочища Джилы-Су (2500 м) с нарзанным котлованом, который используется летом как ванна для купания. Живописный подъем по Акчерьякольскому лавовому потоку одолевают только физически крепкие спортсмены. Профессиональные гиды и компании оказывают услуги экскурсантам, желающим безопасно подняться на вершины, предоставляют им необходимую информацию. Участникам подъема надо помнить, что гора Эльбрус преподносит сюрпризы в виде неприятных природных явлений:

ненастье – холод, снег, ветер, плохая видимость;

разреженный воздух, нехватка кислорода;

вредное ультрафиолетовое излучение;

наличие сернистых газов.

Туриста ожидают пешие походы с тяжелым рюкзаком, ночевки в холодных палатках, отсутствие удобств. Пригодится умение пользоваться ледорубом, ходить в связке по ледовому полю, подчиняться дисциплине. Нужно объективно оценить силы, состояние здоровья во избежание непредвиденных обстоятельств.