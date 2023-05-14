Итак, несколько блюд с крабами (допускается замена на крабовые палочки
По просьбе почтенейшей публики, представляем вниманию читателей несколько рецептов блюд с крабами или с крабовыми палочками (которые на самом деле к крабам прямого отношения не имеют — это еда на основе рыбы и других морепродуктов, но столь дорогих, как крабы — в Квебеке, кстати, крабовые палочки называют sirimi – от японского названия продукта, simili-crabe или же просто bâtonettes de crabe). Разница в цене и во вкусе, конечно, ощущается, но на семейный бюджет воздействие тоже разное, так что выбирать надо вдумчиво.
Салат Консул
Основным ингредиентом блюда являются крабы (в более дорогом варианте) или же крабовые палочки)
Продукты:
- Крабы (или крабовые палочки) – 300 граммов
- Курятина – 200 граммов
- Свежие огурцы – 200 граммов
- Картошка – граммов 200
- Луковица – одна средняя
- Морковка – граммов 100, не больше
- Майонез – по желанию
- Специи – разные по желанию
Готовим салат Консул:
- Крабы, курицу, морковь, картофель – варим до готовности
- Всё сваренное режем дольками, ломтиками, кружочками
- Режем лук и огурцы
- Смешиваем с майонезом и специями
- Даём настояться – салат готов.
Буйабес нормандский
Рецептов буйабеса много, ниже рецепт буйябеса нормандского:
- Всевозможная морская мелкая рыба
- Омары, мидии, крабы, креветки, кальмары и прочая морская живность
- Средняя морская рыба
- Лук
- Чеснок
- Морковь
- Французское белое вино
- Перец сладкий
- Лимонная цедра
- Петрушка
- Шафран
- Немного базилика
- Помидоры
- Лавровый лист
- Соль
- Оливковое масло
- Майонез
- Красный перец (паприка)
- Сухарики белого хлеба
Как читатель заметил, наверняка, количество продуктов не указывается! Тут на глаз – это же крестьянская еда, мало ли, что сегодня самые изысканные рестораны Крушавеля её подают за большие деньги.
Приступаем к работе над буйабесом:
- Из мелкой рыбы варим бульон (не очень густой, а такой, средний) – просто закидываем всю рыбу в воду, заправляем луком, резаной морковкой, перцем сладким, резаным на дольки, добавляем немного соли, и варим минут 30 на среднем огне
- Бульон процеживаем, разварившуюся рыбку отдаём кошке
- В глубокую кастрюлю наливаем оливковое масло, кладём чеснок и лук, предварительно мелко порубив
- Томим в масле лук и чеснок минуты пять
- Заливаем стакан белого вина
- Помидоры рубим достаточно мелко и добавляем сюда (залив и выделившийся при рубке сок
- Лавровый лист, петрушка, лимонная цедра, самую малость базилика и полчашки шафрана добавляем в смесь через минуту – чтобы помидоры и вино пропитались друг другом, так сказать. Шафран не забудьте заварить в кипятке Пусть варится эта основа минут пять
- Берём крабовые и среднюю рыбу (можно, кстати, филе) и забрасываем теперь в основу, после чего основа варится ещё минут 15, солим в процессе
- Майонез смешиваем с оливковым маслом, добавляем чеснок и паприку, размешиваем до однородной массы заливаем этот соус в отдельные плошки
- Выставляем суп на стол, ставим сухарики, которые надо макать в майонез и заедать супом
Запивать буйабес принято охлажденным белым вином
Примечание: Иногда в нормандский буйабес добавляют картошку, которую варят вместе с рыбой и раковыми-крабовыми, но, по-моему, картошка перебивает вкус морских продуктов, хотя это личное мнение, не настаиваю.
Слоёный торт-салат
Это торт-салат ставится на праздничный стол в качестве закуски, а не десерта. Но он очень калорийный, так что рекомендуется много не съедать, если хотите попробовать и главные блюда. Впрочем, удержаться будет трудно, очень уж вкусная закуска…
Ингредиенты:
- 1,5 стакана риса (отварного)
- Банка кукурузы консервированной (400 граммов)
- 350 граммов маринованных грибов
- 200 граммов крабовых палочек (опять же, в дорогом варианте – крабы)
- 4-5 яиц (варёных)
- Три куриных бедрышка (варёных)
- Банка консервированных ананасов (400 граммов)
- Сметана или майонез
Готовим салат-торт очень просто: Все ингредиенты укладываем слоями. Рис, затем крабовые палочки (нарезанные), кукуруза, курятина, грибы, яйца (измельченные на терке. Между каждым слоем кладём слой майонеза и или слой сметаны – по очереди.
Ставим торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался майонезом со сметаной.
Украшаем тортик яйцом и кусочками ананаса, посыпаем для красоты петрушкой или укропом (или другой зеленью).
Приятного аппетита!
Соус из крабов
Дороговатый соус, но очень вкусный. Смысл поставить на праздничный стол есть!:
- Берем свежих крабов и достаем мясо из панциря – скажем, граммов двести крабьего мяса
- Растапливаем в сковороде сливочное масло – ложки две, и в нем обжариваем панцири! минут десять, а затем масло процеживаем через сито
- В этом процеженном масле жарим рубленую большую красную луковицу – до позолоты
- Смешиваем поджаренный лук со столовой ложкой пшеничной муки тонкого помола
- Заливаем стаканом рыбного бульона и варим, размешивая, минут десять
- Теперь добавляем мясо крабов
- Тут же добавляем две столовые ложки густой сметаны
- Добавляем столовую ложку томатной пасты
- Смешиваем с ложкой чайной укропа
- Можно посолить и поперчить
- Снять с огня через две минуты после добавления крабов
- Подавать с вареной или жареной рыбой.
Крабовые котлетки
Рецепт от читательницы. Экономичный, оригинальный, но при этом вкусный.
- Через мясорубку пропускаем 250 граммов крабового мяса или крабовых палочек. Туда же летит одна луковица. Дальше могут быть разные варианты на ваше усмотрение:
– либо полстакана геркулеса (можно обычный геркулес провернуть через мясорубку, чтобы получить толокно);
– либо ломоть белого хлеба, замоченный в воде или в молоке.
(Геркулес, кстати, лезнее для желудка, да и белого хлеб дома можно использовать для чего-то более полезного).
- Туда же добавляем яйцо.
- Теперь смотрим на фарш. Если он «плывет», то добавляем либо столовую ложку муки, либо ту же ложку панировочных сухарей. Соль, специи – по вкусу. Хорошо вымешиваем и оставляем на минут на 20 разбухнуть.
- Лепим руками небольшие котлетки и жарим на растительном масле с обеих сторон до зарумянивания (если мучают сомнения, обваляйте котлетки в муке или в панировочных сухарях, но можно жарить и без них, получается не хуже).
Приятного аппетита!