Итак, несколько блюд с крабами (допускается замена на крабовые палочки

Рецепты блюд из крабов или из крабовых палочек: салат Консул, буйабес нормандский, слоёный торт-салат, крабовый соус, крабовые котлетки.

По просьбе почтенейшей публики, представляем вниманию читателей несколько рецептов блюд с крабами или с крабовыми палочками (которые на самом деле к крабам прямого отношения не имеют — это еда на основе рыбы и других морепродуктов, но столь дорогих, как крабы — в Квебеке, кстати, крабовые палочки называют sirimi – от японского названия продукта, simili-crabe или же просто bâtonettes de crabe). Разница в цене и во вкусе, конечно, ощущается, но на семейный бюджет воздействие тоже разное, так что выбирать надо вдумчиво.

Салат Консул

Основным ингредиентом блюда являются крабы (в более дорогом варианте) или же крабовые палочки)

Продукты:

Крабы (или крабовые палочки) – 300 граммов

Курятина – 200 граммов

Свежие огурцы – 200 граммов

Картошка – граммов 200

Луковица – одна средняя

Морковка – граммов 100, не больше

Майонез – по желанию

Специи – разные по желанию

Готовим салат Консул:

Крабы, курицу, морковь, картофель – варим до готовности Всё сваренное режем дольками, ломтиками, кружочками Режем лук и огурцы Смешиваем с майонезом и специями Даём настояться – салат готов.

Буйабес нормандский

Рецептов буйабеса много, ниже рецепт буйябеса нормандского:

Всевозможная морская мелкая рыба

Омары, мидии, крабы, креветки, кальмары и прочая морская живность

Средняя морская рыба

Лук

Чеснок

Морковь

Французское белое вино

Перец сладкий

Лимонная цедра

Петрушка

Шафран

Немного базилика

Помидоры

Лавровый лист

Соль

Оливковое масло

Майонез

Красный перец (паприка)

Сухарики белого хлеба

Как читатель заметил, наверняка, количество продуктов не указывается! Тут на глаз – это же крестьянская еда, мало ли, что сегодня самые изысканные рестораны Крушавеля её подают за большие деньги.

Приступаем к работе над буйабесом:

Из мелкой рыбы варим бульон (не очень густой, а такой, средний) – просто закидываем всю рыбу в воду, заправляем луком, резаной морковкой, перцем сладким, резаным на дольки, добавляем немного соли, и варим минут 30 на среднем огне Бульон процеживаем, разварившуюся рыбку отдаём кошке В глубокую кастрюлю наливаем оливковое масло, кладём чеснок и лук, предварительно мелко порубив Томим в масле лук и чеснок минуты пять Заливаем стакан белого вина Помидоры рубим достаточно мелко и добавляем сюда (залив и выделившийся при рубке сок Лавровый лист, петрушка, лимонная цедра, самую малость базилика и полчашки шафрана добавляем в смесь через минуту – чтобы помидоры и вино пропитались друг другом, так сказать. Шафран не забудьте заварить в кипятке Пусть варится эта основа минут пять Берём крабовые и среднюю рыбу (можно, кстати, филе) и забрасываем теперь в основу, после чего основа варится ещё минут 15, солим в процессе Майонез смешиваем с оливковым маслом, добавляем чеснок и паприку, размешиваем до однородной массы заливаем этот соус в отдельные плошки Выставляем суп на стол, ставим сухарики, которые надо макать в майонез и заедать супом

Запивать буйабес принято охлажденным белым вином

Примечание: Иногда в нормандский буйабес добавляют картошку, которую варят вместе с рыбой и раковыми-крабовыми, но, по-моему, картошка перебивает вкус морских продуктов, хотя это личное мнение, не настаиваю.

Слоёный торт-салат

Это торт-салат ставится на праздничный стол в качестве закуски, а не десерта. Но он очень калорийный, так что рекомендуется много не съедать, если хотите попробовать и главные блюда. Впрочем, удержаться будет трудно, очень уж вкусная закуска…

Ингредиенты:

1,5 стакана риса (отварного)

Банка кукурузы консервированной (400 граммов)

350 граммов маринованных грибов

200 граммов крабовых палочек (опять же, в дорогом варианте – крабы)

4-5 яиц (варёных)

Три куриных бедрышка (варёных)

Банка консервированных ананасов (400 граммов)

Сметана или майонез

Готовим салат-торт очень просто: Все ингредиенты укладываем слоями. Рис, затем крабовые палочки (нарезанные), кукуруза, курятина, грибы, яйца (измельченные на терке. Между каждым слоем кладём слой майонеза и или слой сметаны – по очереди.

Ставим торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался майонезом со сметаной.

Украшаем тортик яйцом и кусочками ананаса, посыпаем для красоты петрушкой или укропом (или другой зеленью).

Приятного аппетита!

Соус из крабов

Дороговатый соус, но очень вкусный. Смысл поставить на праздничный стол есть!:

Берем свежих крабов и достаем мясо из панциря – скажем, граммов двести крабьего мяса

Растапливаем в сковороде сливочное масло – ложки две, и в нем обжариваем панцири! минут десять, а затем масло процеживаем через сито

В этом процеженном масле жарим рубленую большую красную луковицу – до позолоты

Смешиваем поджаренный лук со столовой ложкой пшеничной муки тонкого помола

Заливаем стаканом рыбного бульона и варим, размешивая, минут десять

Теперь добавляем мясо крабов

Тут же добавляем две столовые ложки густой сметаны

Добавляем столовую ложку томатной пасты

Смешиваем с ложкой чайной укропа

Можно посолить и поперчить

Снять с огня через две минуты после добавления крабов

Подавать с вареной или жареной рыбой.

Крабовые котлетки

Рецепт от читательницы. Экономичный, оригинальный, но при этом вкусный.

Через мясорубку пропускаем 250 граммов крабового мяса или крабовых палочек. Туда же летит одна луковица. Дальше могут быть разные варианты на ваше усмотрение:

– либо полстакана геркулеса (можно обычный геркулес провернуть через мясорубку, чтобы получить толокно);

– либо ломоть белого хлеба, замоченный в воде или в молоке.

(Геркулес, кстати, лезнее для желудка, да и белого хлеб дома можно использовать для чего-то более полезного).

– либо полстакана геркулеса (можно обычный геркулес провернуть через мясорубку, чтобы получить толокно); – либо ломоть белого хлеба, замоченный в воде или в молоке. (Геркулес, кстати, лезнее для желудка, да и белого хлеб дома можно использовать для чего-то более полезного). Туда же добавляем яйцо.

Теперь смотрим на фарш. Если он «плывет», то добавляем либо столовую ложку муки, либо ту же ложку панировочных сухарей. Соль, специи – по вкусу. Хорошо вымешиваем и оставляем на минут на 20 разбухнуть.

Лепим руками небольшие котлетки и жарим на растительном масле с обеих сторон до зарумянивания (если мучают сомнения, обваляйте котлетки в муке или в панировочных сухарях, но можно жарить и без них, получается не хуже).

Приятного аппетита!