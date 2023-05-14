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Surimi
Крабовые палочки. Фото из Википедии.

Блюда с крабами или крабовыми палочками

Megan Jorgensen Май 14, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Отдых, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 31 Просмотров

Итак, несколько блюд с крабами (допускается замена на крабовые палочки

Рецепты блюд из крабов или из крабовых палочек: салат Консул, буйабес нормандский, слоёный торт-салат, крабовый соус, крабовые котлетки.

По просьбе почтенейшей публики, представляем вниманию читателей несколько рецептов блюд с крабами или с крабовыми палочками (которые на самом деле к крабам прямого отношения не имеют — это еда на основе рыбы и других морепродуктов, но столь дорогих, как крабы — в Квебеке, кстати, крабовые палочки называют sirimi – от японского названия продукта, simili-crabe или же просто bâtonettes de crabe). Разница в цене и во вкусе, конечно, ощущается, но на семейный бюджет воздействие тоже разное, так что выбирать надо вдумчиво.

Салат Консул

Основным ингредиентом блюда являются крабы (в более дорогом варианте) или же крабовые палочки)

Продукты:

  • Крабы (или крабовые палочки) – 300 граммов
  • Курятина – 200 граммов
  • Свежие огурцы – 200 граммов
  • Картошка – граммов 200
  • Луковица – одна средняя
  • Морковка – граммов 100, не больше
  • Майонез – по желанию
  • Специи – разные по желанию

Готовим салат Консул:

  1. Крабы, курицу, морковь, картофель – варим до готовности
  2. Всё сваренное режем дольками, ломтиками, кружочками
  3. Режем лук и огурцы
  4. Смешиваем с майонезом и специями
  5. Даём настояться – салат готов.

Буйабес нормандский

Рецептов буйабеса много, ниже рецепт буйябеса нормандского:

  • Всевозможная морская мелкая рыба
  • Омары, мидии, крабы, креветки, кальмары и прочая морская живность
  • Средняя морская рыба
  • Лук
  • Чеснок
  • Морковь
  • Французское белое вино
  • Перец сладкий
  • Лимонная цедра
  • Петрушка
  • Шафран
  • Немного базилика
  • Помидоры
  • Лавровый лист
  • Соль
  • Оливковое масло
  • Майонез
  • Красный перец (паприка)
  • Сухарики белого хлеба

Как читатель заметил, наверняка, количество продуктов не указывается! Тут на глаз – это же крестьянская еда, мало ли, что сегодня самые изысканные рестораны Крушавеля её подают за большие деньги.

Приступаем к работе над буйабесом:

  1. Из мелкой рыбы варим бульон (не очень густой, а такой, средний) – просто закидываем всю рыбу в воду, заправляем луком, резаной морковкой, перцем сладким, резаным на дольки, добавляем немного соли, и варим минут 30 на среднем огне
  2. Бульон процеживаем, разварившуюся рыбку отдаём кошке
  3. В глубокую кастрюлю наливаем оливковое масло, кладём чеснок и лук, предварительно мелко порубив
  4. Томим в масле лук и чеснок минуты пять
  5. Заливаем стакан белого вина
  6. Помидоры рубим достаточно мелко и добавляем сюда (залив и выделившийся при рубке сок
  7. Лавровый лист, петрушка, лимонная цедра, самую малость базилика и полчашки шафрана добавляем в смесь через минуту – чтобы помидоры и вино пропитались друг другом, так сказать. Шафран не забудьте заварить в кипятке Пусть варится эта основа минут пять
  8. Берём крабовые и среднюю рыбу (можно, кстати, филе) и забрасываем теперь в основу, после чего основа варится ещё минут 15, солим в процессе
  9. Майонез смешиваем с оливковым маслом, добавляем чеснок и паприку, размешиваем до однородной массы заливаем этот соус в отдельные плошки
  10. Выставляем суп на стол, ставим сухарики, которые надо макать в майонез и заедать супом

Запивать буйабес принято охлажденным белым вином

Примечание: Иногда в нормандский буйабес добавляют картошку, которую варят вместе с рыбой и раковыми-крабовыми, но, по-моему, картошка перебивает вкус морских продуктов, хотя это личное мнение, не настаиваю.

Слоёный торт-салат

Это торт-салат ставится на праздничный стол в качестве закуски, а не десерта. Но он очень калорийный, так что рекомендуется много не съедать, если хотите попробовать и главные блюда. Впрочем, удержаться будет трудно, очень уж вкусная закуска…

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана риса (отварного)
  • Банка кукурузы консервированной (400 граммов)
  • 350 граммов маринованных грибов
  • 200 граммов крабовых палочек (опять же, в дорогом варианте – крабы)
  • 4-5 яиц (варёных)
  • Три куриных бедрышка (варёных)
  • Банка консервированных ананасов (400 граммов)
  • Сметана или майонез

Готовим салат-торт очень просто: Все ингредиенты укладываем слоями. Рис, затем крабовые палочки (нарезанные), кукуруза, курятина, грибы, яйца (измельченные на терке. Между каждым слоем кладём слой майонеза и или слой сметаны – по очереди.

Ставим торт на ночь в холодильник, чтобы он пропитался майонезом со сметаной.

Украшаем тортик яйцом и кусочками ананаса, посыпаем для красоты петрушкой или укропом (или другой зеленью).

Приятного аппетита!

Соус из крабов

Дороговатый соус, но очень вкусный. Смысл поставить на праздничный стол есть!:

  • Берем свежих крабов и достаем мясо из панциря – скажем, граммов двести крабьего мяса
  • Растапливаем в сковороде сливочное масло – ложки две, и в нем обжариваем панцири! минут десять, а затем масло процеживаем через сито
  • В этом процеженном масле жарим рубленую большую красную луковицу – до позолоты
  • Смешиваем поджаренный лук со столовой ложкой пшеничной муки тонкого помола
  • Заливаем стаканом рыбного бульона и варим, размешивая, минут десять
  • Теперь добавляем мясо крабов
  • Тут же добавляем две столовые ложки густой сметаны
  • Добавляем столовую ложку томатной пасты
  • Смешиваем с ложкой чайной укропа
  • Можно посолить и поперчить
  • Снять с огня через две минуты после добавления крабов
  • Подавать с вареной или жареной рыбой.

Крабовые котлетки

Рецепт от читательницы. Экономичный, оригинальный, но при этом вкусный.

  • Через мясорубку пропускаем 250 граммов крабового мяса или крабовых палочек. Туда же летит одна луковица. Дальше могут быть разные варианты на ваше усмотрение:
    – либо полстакана геркулеса (можно обычный геркулес провернуть через мясорубку, чтобы получить толокно);
    – либо ломоть белого хлеба, замоченный в воде или в молоке.
    (Геркулес, кстати, лезнее для желудка, да и белого хлеб дома можно использовать для чего-то более полезного).
  • Туда же добавляем яйцо.
  • Теперь смотрим на фарш. Если он «плывет», то добавляем либо столовую ложку муки, либо ту же ложку панировочных сухарей. Соль, специи – по вкусу. Хорошо вымешиваем и оставляем на минут на 20 разбухнуть.
  • Лепим руками небольшие котлетки и жарим на растительном масле с обеих сторон до зарумянивания (если мучают сомнения, обваляйте котлетки в муке или в панировочных сухарях, но можно жарить и без них, получается не хуже).

Приятного аппетита!

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