Иммиграция с Александрой Мельниковой. 11 апреля 132 человека были приглашены на ПМЖ по провинциальной программе Британской Колумбии.



Британская Колумбия пригласила подать на ПМЖ специалистов по категории востребованные специальности – tech pilot. Самое интересное, что проходной балл упал почти на 20 баллов и составил ВСЕГО 85 поинтов. Максимальный балл по этой программе 200. До 80 баллов вы можете получить только за хорошую зарплату и место работы (например, ваша работа не в Ванкувере, а в других городах Британской Колумбии). Чтобы набрать 85 достаточно иметь контракт от работодателя, входить в список востребованных специальностей, иметь высшее образование, опыт работы по той же специальности, по которой вы подаетесь минимум год и сдать английский язык на средний уровень.

Какие специальности входят в список востребованных по программе Британская Колумбия? Большинство из них специалисты в информационных технологиях, но к ним еще относятся физики, астрономы, специалисты по кибербезопасности бизнес аналитики, все виды инженеров, механики, биологи, менеджеры в мультипликации, авторы и писатели, продюсеры, директоры и хореографы, техники по аудио и видео контенту, а также иллюстраторы.

К тому же, также, как и в прошлых выборках пригласили воспитателей детских садов и медработников. Им достаточно было иметь только 60 баллов. Главное условие – контракт на работу, минимальное знание языка и среднее образование.

Если вам нужна помощь или сопровождение в иммиграционном файле, пришлите нам запрос на емейл – info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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