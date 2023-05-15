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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. 11 апреля 132 человека были приглашены на ПМЖ по провинциальной программе Британской Колумбии.

Иммиграция с Александрой Мельниковой. 11 апреля 132 человека были приглашены на ПМЖ по провинциальной программе Британской Колумбии.

Svitlana Matviyenko Май 14, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 34 Просмотров


Британская Колумбия пригласила подать на ПМЖ специалистов по категории востребованные специальности –  tech pilot. Самое интересное, что проходной балл упал почти на 20 баллов и составил ВСЕГО 85 поинтов. Максимальный балл по этой программе 200. До 80 баллов вы можете получить только за хорошую зарплату и место работы (например, ваша работа не в Ванкувере, а в других городах Британской Колумбии). Чтобы набрать 85 достаточно иметь контракт от работодателя, входить в список востребованных специальностей, иметь высшее образование, опыт работы по той же специальности, по которой вы подаетесь минимум год и сдать английский язык на средний уровень.

Какие специальности входят в список востребованных по программе Британская Колумбия? Большинство из них специалисты в информационных технологиях, но к ним еще относятся физики, астрономы, специалисты по кибербезопасности бизнес аналитики, все виды инженеров, механики, биологи, менеджеры в мультипликации, авторы и писатели, продюсеры, директоры и хореографы, техники по аудио и видео контенту, а также иллюстраторы.

К тому же, также, как и в прошлых выборках пригласили воспитателей детских садов и медработников. Им достаточно было иметь только 60 баллов. Главное условие – контракт на работу, минимальное знание языка и среднее образование.

Если вам нужна помощь или сопровождение в иммиграционном файле, пришлите нам запрос на емейл – info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,  

website: www.skiimmigration.com

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