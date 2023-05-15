Иммиграция с Александрой Мельниковой. 11 апреля 132 человека были приглашены на ПМЖ по провинциальной программе Британской Колумбии.

Британская Колумбия пригласила подать на ПМЖ специалистов по категории востребованные специальности – tech pilot. Самое интересное, что проходной балл упал почти на 20 баллов и составил ВСЕГО 85 поинтов. Максимальный балл по этой программе 200. До 80 баллов вы можете получить только за хорошую зарплату и место работы (например, ваша работа не в Ванкувере, а в других городах Британской Колумбии). Чтобы набрать 85 достаточно иметь контракт от работодателя, входить в список востребованных специальностей, иметь высшее образование, опыт работы по той же специальности, по которой вы подаетесь минимум год и сдать английский язык на средний уровень.
Какие специальности входят в список востребованных по программе Британская Колумбия? Большинство из них специалисты в информационных технологиях, но к ним еще относятся физики, астрономы, специалисты по кибербезопасности бизнес аналитики, все виды инженеров, механики, биологи, менеджеры в мультипликации, авторы и писатели, продюсеры, директоры и хореографы, техники по аудио и видео контенту, а также иллюстраторы.
К тому же, также, как и в прошлых выборках пригласили воспитателей детских садов и медработников. Им достаточно было иметь только 60 баллов. Главное условие – контракт на работу, минимальное знание языка и среднее образование.
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С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
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