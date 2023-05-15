Монреаль: городские новости, на которые стоит обратить внимание

Городские актуальные новости

Музыкальное шоу в Биконсфилде.

“Périple en Tournée” – это шоу, в котором кочевники Лоретта и Арлетт делятся своей страстью к путешествиям под музыку воображаемых пейзажей. Необычная тележка, которая сопровождает их, содержит инструменты и аксессуары, необходимые для исполнения их эксцентричного репертуара. Оригинальные произведения исполняются в основном на гавайской гитаре, клавишных и сопровождаются вокально. Желаете посетить? 20 мая в 11 часов утра в Herb Linder Annex, 303 Beaconsfield Blvd. вас ждут!

Кампания по информированию о превышении скорости в DDO информирует:

Ограничения скорости установлены по одной причине: безопасность. “Независимо от того, новичок вы или опытный водитель, пешеход или велосипедист, важна ваша безопасность на дороге и безопасность людей, которых вы любите”.

Именно поэтому, стремясь к повышению безопасности дорог, весной будет запущена общегородская кампания по информированию о скорости. Мобильные знаки с информацией относительно допустимой скорости будут установлены на разных улицах и регулярно перемещаться, чтобы привлечь внимание как можно большего числа участников дорожного движения. “Безопасность всех участников дорожного движения на территории DDO имеет важное значение. Мы просим каждого члена нашего сообщества сохранять бдительность и соблюдать ограничения скорости, чтобы каждый мог наслаждаться безопасными дорогами в DDO”.

Владельцы домашних животных:

Все собаки и кошки в DDO должны быть зарегистрированы и постоянно носить медальон в соответствии с местным законодательством. Не забывайте регистрировать своих домашних животных каждый год – если это собаки и каждые три года – если это кошки, чтобы информация в городских архивах была актуальной. Чтобы получить лицензию, заполните две копии формы и отправьте их по почте вместе с чеком на общую причитающуюся сумму. Затем вы получите запрошенную лицензию (лицензии) по почте. Формы для продления рассылаются владельцам, которые уже зарегистрировали своих питомцев в городе.