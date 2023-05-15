У Amazon есть секретный робот со встроенной нейросетью: проект в разработке

Сообщается, что компания Amazon работает над новым секретным проектом по созданию робота с искусственным интеллектом под названием Burnham, который призван расширить возможности ее домашнего робота Astro.
Согласно внутренним документам, полученным Insider, Burnham добавит к Astro «интеллект» и разговорный интерфейс, что позволит ему понимать и адекватно реагировать на различные ситуации в доме.
Примеры, приведенные в документах, включают в себя определение Astro потенциальных опасностей, таких как оставленная горящей плита или неработающий кран, предупреждение владельца дома, проверка упавшего человека и, при необходимости, обращение в службу спасения, поиск потерянных вещей и мониторинг домашней деятельности.
Пока что Burnham все еще находится на ранних стадиях разработки и ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет интегрировать в коммерческий продукт.