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Новости У Amazon есть секретный робот со встроенной нейросетью: проект в разработке
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У Amazon есть секретный робот со встроенной нейросетью: проект в разработке

Виктория Христова Май 15, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи У Amazon есть секретный робот со встроенной нейросетью: проект в разработке отключены 26 Просмотров

Должен получится идеальный помощник по дому

Сообщается, что компания Amazon работает над новым секретным проектом по созданию робота с искусственным интеллектом под названием Burnham, который призван расширить возможности ее домашнего робота Astro.

Согласно внутренним документам, полученным Insider, Burnham добавит к Astro «интеллект» и разговорный интерфейс, что позволит ему понимать и адекватно реагировать на различные ситуации в доме.

Технология позволит роботу запоминать и осмысливать увиденное, вести диалог в форме вопросов и ответов о своих наблюдениях и предпринимать действия на основе алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ).

Примеры, приведенные в документах, включают в себя определение Astro потенциальных опасностей, таких как оставленная горящей плита или неработающий кран, предупреждение владельца дома, проверка упавшего человека и, при необходимости, обращение в службу спасения, поиск потерянных вещей и мониторинг домашней деятельности.

Пока что Burnham все еще находится на ранних стадиях разработки и ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем его можно будет интегрировать в коммерческий продукт.

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