Фермерские хозяйства Канады стали крупнее

Площадь земли в распоряжении крупных агропредприятий Канады с 2011 по 2021 год увеличилась с 41 млн акров (16,59 млн га) до 46 млн акров (18,62 млн га).

Площадь земли в распоряжении крупных агропредприятий Канады с 2011 по 2021 год увеличилась с 41 млн акров (16,59 млн га) до 46 млн акров (18,62 млн га).

К крупным относили предприятия, владеющие 5000 акров (2023 га) и более, в 2021 году в эту категорию попало 4956 ферм. Когда-то на этой земле работали тысячи семей. Некоторые из них продолжают владеть участками, сдавая их в аренду, но уже не выращивают зерно и не разводят скот.

«В 2021 году на фермы, сообщившие о продажах в $2 млн или более, приходилось 51,5% выручки. С 2016 году этот показатель был 41,5%», — заявило Статистическое управление Канады.

В 2001 году производителю в восточном Саскачеване требовалось $140 тыс. (11 млн руб.), чтобы купить 320 акров (130 га) земли. Теперь такой же участок земли может стоить $1 млн и больше.

Цена земли скакнула в начале 2000-х, разделив аграриев на имущих и неимущих. За последние три-четыре года десятки фермеров сообщили, что купить землю в их краях стало практически невозможно. Земля слишком дорога для небольших собственников.

«Однажды корпорации будут владеть всеми сельскохозяйственными угодьями Саскачевана», — написал молекулярный биолог Кайл Андерсон — «Мы вернемся к феодалам, баронам и герцогам, получающим прибыль только за факт владения землей, в то время как крестьяне Саскачевана будут трудиться за низкую зарплату и ненадежную работу в своих поместьях».

Анджелич убежден, что крупные фермы будут расти: «Зачем возделывать только 5000 акров (2023 га) и частично загружать оборудование? Затраты на технику одинаковы, независимо от того, возделываете ли вы 5 000 или 10 000 акров (2023 или 4046 га) этим оборудованием».

Экономия за счет масштаба подталкивает фермы к увеличению. Сдерживает же консолидацию недостаток рабочей силы. В Канаде не хватает людей, желающих работать в сельском хозяйстве, и нехватка может усугубиться.

Канадский совет по кадрам в сельском хозяйстве прогнозирует, что к 2029 году производителям зерна и масличных культур потребуется 10 000 рабочих. Некоторые производители уже реагируют на трудовой кризис.

«Дошло до того, что фермы фактически отказывались от земли, потому что знали, что не найдут рабочих», — сказал финансовый директор Hebert Grain Ventures Эван Шут.

Шута больше беспокоит эффективность и конкурентоспособность аграриев Канады. Его данные показывают большой разрыв между 20% ведущих производителей зерна, и остальными, зарабатывающими только при высоких ценах.

«Может ли ферма площадью 3000 акров (1214 га) выжить? Могут, если у них сильное руководство, они идут в ногу с отраслью и приспосабливаются к изменениям. Если же они самодовольны и хотят остаться такими какие есть, то нет. Я не верю, что через 10 лет эта ферма все еще будет существовать», — подытожил Шут.