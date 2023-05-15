Эрдоган набрал 49,42% после обработки 99,21% избирательных бюллетеней

49,42% набрал по результату подсчета бюллетеней с 99,21% избирательных урн на выборах главы государства действующий президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает 15 мая государственное телевидение Турции.

49,42% набрал по результату подсчета бюллетеней с 99,21% избирательных урн на выборах главы государства действующий президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает 15 мая государственное телевидение Турции.

Согласно предоставленной информации, его соперник, Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88% голосов.

Напомним, голосование на президентских и парламентских выборах в Турции завершилось в 17:00. Идет подсчет голосов. При этом официальные СМИ и оппозиция сообщают сильно различающиеся данные о предварительных итогах выборов.

Так, государственный телеканал TRT Haber ранее сообщил по итогам обработки 60% избирательных урн, что Эрдоган набирает 51,71% голосов, а Кылычдароглу только 42,45%. При этом по мере подсчета голосов разрыв между кандидатами неуклонно сокращается.

В свою очередь оппозиция заявляет о лидировании с небольшим отрывом (менее 5%) своего кандидата. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал не обращать внимание на официальные данные, как на искаженные, и заявил о набранных Кылычдароглу на тот момент 53,87% голосов. Мэр Анкары Мансуар Яваш позже заявил, что Кылычдароглу набирает 47,42% голосов, а Эрдоган — 46,8%.

Сам оппозиционный кандидат Кылычдароглу ранее также сообщил в соцсетях, что он лидирует.

Отметим, что в Турции более 60 млн избирателей. Из них около 2 млн человек проголосовали заранее (с 27 апреля по 9 мая) за рубежом.