Джо Байден заявил, что видит возможность договориться с конгрессменами о предотвращении дефолта

Минфин предупредил, что уже в июне Америку ждет первый в истории суверенный дефолт, если Конгресс не одобрит расширение лимитов заимствований.

Американский лидер Джо Байден сказал, что с оптимизмом смотрит на перспективы достижения договоренности с конгрессменами о повышении потолка госдолга США и планирует 16 мая поговорить по этому поводу с лидерами парламента.

Минфин предупредил, что уже в июне Америку ждет первый в истории суверенный дефолт, если Конгресс не одобрит расширение лимитов заимствований.

Байден назвал себя прирожденным оптимистом. По его мнению, со стороны парламентариев, как и со стороны администрации, имеется желание достичь соглашения.

Республиканцы, которые контролируют Палату представителей, увязывают повышение потолка госдолга с принятием программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов.

На вопрос, пройдет ли во вторник его встреча с лидерами двух палат парламента, в том числе со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, Байден ответил утвердительно.

Президент США добавил, что не меняет планов поездки на саммит «Большой семерки» в Японии, куда он должен отправиться в среду, 17 мая.