KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, особенно в этот зимний период!

В этот романтический период лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов! В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие ленты:

Видеотека more.tv – Сериал «Трудные подростки». Режиссёрская версия!

Видеотека more.tv предлагает посмотреть режиссёрскую дополненную версию нашумевшего сериала «Трудные подростки». Напомним, лента повествует о резко изменившейся судьбе некогда известного футболиста Антона Ковалёва, который из-за пьяной драки в баре был вынужден два года отсидеть в тюрьме. Выйдя, он понял, что все от него отвернулись, кроме старого друга Германа, который руководит центром для трудных подростков. Именно он и предложил герою подготовить воспитанников центра к соревнованиям. Соглашаясь на такую работу, Антон даже и не подозревает, насколько важными для него станут эти подростки.

Видеотека START – Сериал «Исправление и наказание»

Комедийный сериал «Исправление и наказание», доступный для просмотра в видеотеке START, рассказывает историю семейства, возглавляемого богатым чиновником Верхоланцевым. После его смерти все оплакивают не только усопшего, но ещё и миллиард долларов, который, оказывается, был надёжно спрятан в офшорных счетах. Более того, выясняется, что Верхоланцев оставил все свои средства дочери от первого брака, и теперь родственники надеются вытянуть из неё тот самый миллиард. Только вот дочь Алёна не из тех, кем можно управлять: будучи замначальника колонии-поселения, героиня строит всех и вся. Такая же участь ожидает и семейство Верхоланцевых.

Видеотека START – Фильм «Последний богатырь: Корень зла»

Видеотека START предлагает посмотреть продолжение семейного блокбастера. В кинотеатрах картину «Последний богатырь: Корень зла» успели посмотреть более 7 миллионов зрителей. В центре внимания снова оказывается Иван, который теперь переживает по поводу грядущих Богатырских игр. Однако спортивное событие становится не самым важным пунктом для беспокойств, ведь миру угрожает древнее зло. Только благодаря Ивану и его друзьям добро сможет победить зло.

Видеотека Premier – Сериал «Территория». Новый сезон!

На канале ТНТ стартует новый сезон интригующего сериала «Территория» о поисках утраченных родных в крайне загадочной локации. В центре внимания оказывается 19- летний Егор Чудинов, чьи родители пропали без вести во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Егор решает отыскать их самостоятельно, заручившись поддержкой дяди. По дороге у них появляются ещё две случайные попутчицы, и теперь им вместе предстоит тернистый путь по загадочной местности, окутанной легендами о древних существах. С каждым шагом герой понимает, что легенды могут быть реальными, а за каждым поворотом его ожидают предупреждения об опасности. Но Егор уверен в своём желании и не остановится ни перед чем, когда речь идёт о поисках его родителей.

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