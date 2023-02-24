Будет ли запрещено работодателям звонить работникам в неурочное время?

В Квебеке начинается обсуждение закона об обязательном отключении рабочих мобильных телефонов после работы

Вполне возможно, уже в этом году в Квебеке работадателям будет запрещено звонить работникам в нерабочее время, потому что начинается обсуждение закона об обязательном отключении мобильной связи между работадателем и работником после окончания рабочей смены.

Вполне возможно, уже в этом году в Квебеке работадателям будет запрещено звонить работникам в нерабочее время, потому что начинается обсуждение закона об обязательном отключении мобильной связи между работадателем и работником после окончания рабочей смены.

Сразу заметим, что пока непонятно, каким образом можно технически осуществить требования обсуждаемого закона (если таковой закон будет принят), но суть законодательной инициативы не меняется.

Группа молодых квебекских адвокатов, членов так называемой Ассоциации юных адвокатов (Jeune barreau du Québec) внесла предложение о введении запрета на телефонные звонки со стороны работадателей своим работникам после окончания рабочей смены. Более того, речь в законопроекте идёт буквально об «отключении мобильных телефонов после завершения рабочей смены» (déconnexion des appareils mobiles après les heures de travail »).

Согласно заявлению молодых адвокатов, они провели опрос среди квебекских законодателей, и выяснили, что примерно 70% депутатов поддерживают инициативу. Впрочем, не опубликованы подробности опроса, данные о методике и прочие моменты, так что слепо доверять приведённым цифрам нельзя.

Тем не менее, инициатива рассматривается серьёзно и законопроект разрабатывается тоже серьёзно.

Хотя, повторим, технические детали готовящегося законопроекта совершенно непонятны, но речь идёт о запрете работадателям связываться с работниками после окончания работы. То есть, если, скажем, кассир магазина завершил рабочую смену в 18 часов, работодатель не имеет право позвонить работнику в 18.01.

Более того, в черновике текста новой инициативы прямо говорится об «отключении мобильной связи», а что конкретно имеется ввиду, пока сказать невозможно. В любом случае, инициаторы нового закона уверены, что его принятие позволит снизить психологическое напряжение, улучшить общественную мораль и повысить тонус общества. Так или иначе, инициаторы уверены, что Закон будет представлен на обуждение и принят уже в 2023 году.

Интересно, а если работадатель захочет пригласить работника на свидание и позвонит тому в нерабочее время, то будет ли работадатель сурово наказан за вопиющее нарушение закона?