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Место происшествия. Фотография Паскаль Жирар, агентство QMI.

Пожар в здании строительной компании в Ville-Saint-Laurent

Megan Jorgensen Фев 24, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Происшествия Оставить комментарий 100 Просмотров

Очередной подозрительный пожар в промышленном здании в Монреале

В монреальском районе Ville-Saint-Laurent в ночь с четверга на пятницу вспыхнул пожар в здании строительной компании.

Пожар начался глубокой ночью, примерно в 3 часа ночи Огонь в зданиии под номером 255 на улице Benajamin-Hudon, почти на пересечении с бульваром Lebeau, первыми заметили полицейские патрульные. Пожарные прибыли на место возгорания немедленно и успешно огонь потушили. Но, согласно первоначальным оценкам причин пожара, речь идёт о поджоге — кто-то намеренно полил бензином внутренние помещения и поджёг здание. Возможно, в окна были брошены бутылки с бензином (пока точно сказать нельзя). Если так, то остаётся напомнить, что в последние месяцы в районе Ville-Saint-Laurent имели место несколько поджогов с применением бутылок с бензином, так называемых «коктейлей Молотова».

По неподтверждённым сведениям, это заводское здание принадлежало строительной фирме Di Paulo, на сей момент фирма от здания отказалась, и оно было покинуто. Пока нет никаких пояснений по поводу причин, которые привели к поджогу. Возможно, речь о намерении получить страховку за оставленное в помещениях оборудование, но пока эти предположения не более, чем догадки.

Во время пожара никто не пострадал.

Место пожара оцеплено полицией, а пожарные эксперты ведут расследование. Благодаря молниеносной реакции пожарных, здание удалось спасти от огня, а следователи считают, что им удастся раскрыть преступление, благо, опыт расследования таких “промышленных поджогов” у них неплохой.

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