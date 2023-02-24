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Новости Авторы Меган Хорхенсен Развитие технологий или ужасы нашего городка – кто станет следующей жертвой?
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Эти девушки никогда не существовали.

Развитие технологий или ужасы нашего городка – кто станет следующей жертвой?

Megan Jorgensen Фев 24, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество Оставить комментарий 125 Просмотров

Что могут вытворять современные технологии или опасайтесь неприятностей в сети

Нынешние технологии позволяют создавать изображения несуществующих людей и придавать несуществующим персонажам черты известных лиц.

На фотографии, которая предваряет наш текст, изображены две девушки. Ничего особенного — румяные и раскрасневшиеся щёчки, горяшие глазки, странную улыбку можно списать на праздничное угощение. Совершенно нормальная фотография для вечеринки.

Но вот дело в том, что девушек на фото не существует. Они не настоящие. Изображение было сгенерирован с помощью приложения Midjourney. Героини снимка полностью сгенерированы компьютером, который в работе опирался лишь на базовые данные о человеке — рост, цвет кожи, примерный возраст, один нос, два глаза и т. д. И хорошо ещё, что на этой фотографии выдуманные персонажи, а не лица настоящих актрис или политиков, которые и слыхом не слыхивали о вечеринке, на которой, якобы, их сфотографировали.

На фотогрфии ниже вы легко опознаете истину — снимок и впрямь не отражает действительность (если, конечно, Землю не посетила инопланетянка с причудливым для землян числом пальцев на руке). Но скорее всего это не “прокол” Искусственного интеллекта, а намеренно допущенная ошибка, с целью показать метод работы.

К сожалению, ситуация не такая уж смешная. Уже существуют сайты Deepfake, которые создают видео “для взрослых», на которых созданным в виртуальном пространстве персонажам подставляют лица знаменитость, да так, что сами знаменитости не поймут, где же это их застали в таких видах.

И такое может случиться не только с артистами, политиками или известными ведущими новостей. Нет. Ваш ребёнок может в один не самый прекрасный день получить видео, на котором он сам занимается неприглядными делами с учителем. И доказывать, что это подделка, будет сложно.

Это уже не будущее, это настоящее. Уже сегодня искусственный интеллект может создать впечатление, что вас тоже запечатлели с соседкой (или с соседом) в пикантных позах. Такие материалы преступники могут быть использовать, чтобы навредить карьере или прост ради шантажа. И если взрослые ещё сумеют пояснить, что речь о грязной подделке, то как прореагируют дети, подростки, которым пригрозят показать видео всей школе, если он не выплатит какие-то сотню долларов…

А видео, на котором бравый полковник предлагает руку и сердце одинокой даме, вот только денег у него на этот момент маловато, пришли мне, дорогая, тысяч пять, и я к тебе тут же приеду. Создание таких убедительных видео, где персонаж сможет вести милую беседу, уже не просто “не за горами”, а дело буквально месяцев.

Клонирование людей в цифровом пространстве не просто уже состоявшийся факт, имеющий огромное значение. Это будущее, которое нам грозит. И не забудем, что ещё пять лет назад ничего подобного не существовало. Поэтом резонно задать себе вопрос — а до каких высот поднимется технология клонирования изображений ещё через пять — десять лет?

К сожалению, подобные подделки находятся в так называемой серой зоне с точки зрения юстиции — как и до какого предела можно людям запретить создание изображений «похожих на реальных лиц», как можно ограничить сферу применения таких приложений? Подобных вопросов бесчисленное множество, и все они связаны с непредсказуемым и удивительным развитием Искусственного Интеллекта.

Так что, будьте осторожны. Особенно в Интернете.

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