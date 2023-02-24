Что могут вытворять современные технологии или опасайтесь неприятностей в сети

Нынешние технологии позволяют создавать изображения несуществующих людей и придавать несуществующим персонажам черты известных лиц.

На фотографии, которая предваряет наш текст, изображены две девушки. Ничего особенного — румяные и раскрасневшиеся щёчки, горяшие глазки, странную улыбку можно списать на праздничное угощение. Совершенно нормальная фотография для вечеринки.

Но вот дело в том, что девушек на фото не существует. Они не настоящие. Изображение было сгенерирован с помощью приложения Midjourney. Героини снимка полностью сгенерированы компьютером, который в работе опирался лишь на базовые данные о человеке — рост, цвет кожи, примерный возраст, один нос, два глаза и т. д. И хорошо ещё, что на этой фотографии выдуманные персонажи, а не лица настоящих актрис или политиков, которые и слыхом не слыхивали о вечеринке, на которой, якобы, их сфотографировали.

На фотогрфии ниже вы легко опознаете истину — снимок и впрямь не отражает действительность (если, конечно, Землю не посетила инопланетянка с причудливым для землян числом пальцев на руке). Но скорее всего это не “прокол” Искусственного интеллекта, а намеренно допущенная ошибка, с целью показать метод работы.

К сожалению, ситуация не такая уж смешная. Уже существуют сайты Deepfake, которые создают видео “для взрослых», на которых созданным в виртуальном пространстве персонажам подставляют лица знаменитость, да так, что сами знаменитости не поймут, где же это их застали в таких видах.

И такое может случиться не только с артистами, политиками или известными ведущими новостей. Нет. Ваш ребёнок может в один не самый прекрасный день получить видео, на котором он сам занимается неприглядными делами с учителем. И доказывать, что это подделка, будет сложно.

Это уже не будущее, это настоящее. Уже сегодня искусственный интеллект может создать впечатление, что вас тоже запечатлели с соседкой (или с соседом) в пикантных позах. Такие материалы преступники могут быть использовать, чтобы навредить карьере или прост ради шантажа. И если взрослые ещё сумеют пояснить, что речь о грязной подделке, то как прореагируют дети, подростки, которым пригрозят показать видео всей школе, если он не выплатит какие-то сотню долларов…

А видео, на котором бравый полковник предлагает руку и сердце одинокой даме, вот только денег у него на этот момент маловато, пришли мне, дорогая, тысяч пять, и я к тебе тут же приеду. Создание таких убедительных видео, где персонаж сможет вести милую беседу, уже не просто “не за горами”, а дело буквально месяцев.

Клонирование людей в цифровом пространстве не просто уже состоявшийся факт, имеющий огромное значение. Это будущее, которое нам грозит. И не забудем, что ещё пять лет назад ничего подобного не существовало. Поэтом резонно задать себе вопрос — а до каких высот поднимется технология клонирования изображений ещё через пять — десять лет?

К сожалению, подобные подделки находятся в так называемой серой зоне с точки зрения юстиции — как и до какого предела можно людям запретить создание изображений «похожих на реальных лиц», как можно ограничить сферу применения таких приложений? Подобных вопросов бесчисленное множество, и все они связаны с непредсказуемым и удивительным развитием Искусственного Интеллекта.

Так что, будьте осторожны. Особенно в Интернете.