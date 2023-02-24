Каковы ожидания канадцев от рынка жилья в 2023 году?

Согласно новому исследованию RE /MAX, несмотря на сохраняющуюся экономическую нестабильность, канадские покупатели и продавцы жилья в целом с оптимизмом смотрят на потенциал 2023 года для создания более сбалансированного рынка.

В своем отчете о тенденциях канадской индустрии недвижимости за 2023 год RE /MAX сообщила, что этот позитивный прогноз компенсирует различные источники беспокойства канадцев, из которых 59% заявили, что у них есть “по крайней мере одно беспокойство”, связанное с их планами покупки или продажи в этом году.

Среди основных проблем – тенденция к росту инфляции и стоимости жизни (34%), отсутствие доступных вариантов жилья поблизости (25%) и значительный рост арендных ставок (25%).

В целом, по оценкам, 32% канадцев с оптимизмом смотрят на замедление роста рынка жилья в этом году. По мнению Кристофера Александера, президента RE/MAX Canada, эти тенденции означают, что индустрия ипотеки и недвижимости должна сосредоточиться на обслуживании клиентов, образовании и прозрачности.

“Замедляющийся рынок может означать некоторые серьезные изменения в том, как брокеры ведут свой бизнес”, – сказал Александер. “Мы можем начать наблюдать некоторую консолидацию по мере того, как брокерские компании адаптируются к экономическому спаду. На индивидуальном уровне агентам, работающим неполный рабочий день, может быть труднее продвигаться, поскольку они могут быть не в состоянии удовлетворить потребности канадцев или их брокерских контор. И индивидуальные встречи один на один с клиентами станут более важными, чем когда-либо прежде”.

Еще 22% канадцев одобряют новые разработки, которые позволили бы удовлетворить потребность в жилье “недостающего среднего” уровня. Большинство канадцев (66%) считают, что решение кризиса доступности и предложения должно быть главным приоритетом для правительств на всех уровнях, при этом 41% заявили, что устранение бюрократических проволочек в процессе строительства является ключевым шагом в обеспечении доступности жилья.

“Потенциальные широкомасштабные последствия нашего жилищного кризиса можно смягчить, но проблемы необходимо решать скоординированными стратегическими усилиями всех уровней правительства”, – сказал Александер. “Чтобы это произошло, необходимо принять несколько трудных решений”.

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