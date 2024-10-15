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Новости Иран призвал Канаду разделять политические аспекты и международные преступления

Иран призвал Канаду разделять политические аспекты и международные преступления

Степан Артемьевский Окт 15, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Иран призвал Канаду разделять политические аспекты и международные преступления отключены 1 Просмотров

 Глава иранской международной полиции Маджид Карими высказал мнение, что Оттаве следует различать политические и финансовые вопросы, а также связанные с безопасностью преступления. 

 

Это заявление было сделано в контексте отказа Канады вернуть Тегерану беглеца Махмуда-Резу Хавари.

Карими отметил, что Иран проводит расследование по этому делу и уже предоставил информацию о судебном решении Интерполу и канадской полиции.

«К сожалению, дело стало политизированным и вышло за рамки обычного», — подчеркнул Карими.

Он признал отсутствие соглашения о выдаче между Ираном и Канадой, однако указал, что обе страны являются членами Интерпола и могут вести сотрудничество по вопросам экстрадиции.

Карими обратил внимание на настоятельные призывы Интерпола отделять политические аспекты от неполитических, подчеркивая важность сотрудничества Канады в этом вопросе.

Хавари сбежал в Канаду после раскрытия мошеннической схемы в 2011 году, был заочно осужден на 30 лет тюремного заключения.

 

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