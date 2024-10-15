Иран призвал Канаду разделять политические аспекты и международные преступления

Это заявление было сделано в контексте отказа Канады вернуть Тегерану беглеца Махмуда-Резу Хавари.
Карими отметил, что Иран проводит расследование по этому делу и уже предоставил информацию о судебном решении Интерполу и канадской полиции.
«К сожалению, дело стало политизированным и вышло за рамки обычного», — подчеркнул Карими.
Он признал отсутствие соглашения о выдаче между Ираном и Канадой, однако указал, что обе страны являются членами Интерпола и могут вести сотрудничество по вопросам экстрадиции.
Карими обратил внимание на настоятельные призывы Интерпола отделять политические аспекты от неполитических, подчеркивая важность сотрудничества Канады в этом вопросе.
Хавари сбежал в Канаду после раскрытия мошеннической схемы в 2011 году, был заочно осужден на 30 лет тюремного заключения.
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