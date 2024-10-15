В Канаде стартовали работы по защите «нейронной конфиденциальности»

Различные канадские ведомства разрабатывают законодательство, призванное защищать данные, получаемые непосредственно из мозга.

Инициатива появилась в связи с прогрессом технологий, которые позволяют взаимодействовать с человеческим мозгом.

В данный процесс вовлечены, в частности, Федеральное управление по вопросам конфиденциальности и министерство здравоохранения Канады.

«Мой офис будет продолжать сотрудничать с международными партнёрами, чтобы найти способы защиты основных прав граждан на личную жизнь, а также поддержать инновации, соответствующие общественным интересам», — приводит телеканал слова Privacy Commissioner Филиппа Дюфрена.

Управление комиссара полагает, что для обеспечения безопасности нейроданных их необходимо признать биометрической информацией, что позволит применять к ним законы о биометрических данных.

Согласно исследованию канадского Фонда Neurorights, только три из 30 проанализированных компаний, предлагающих нейротехнологическую продукцию, анонимизировали и шифровали собираемые сведения.

В докладе также отмечается, что Чили стало первой страной, внесшей изменения в конституцию для защиты «психической целостности». В нескольких латиноамериканских странах разрабатываются аналогичные законопроекты.

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