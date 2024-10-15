Персонал ресторанов в Квебеке зарабатывает больше, а работает меньше, чем в других провинциях Канады

Работники ресторанов в Квебеке получают более высокую заработную плату и работают меньше часов, чем официанты, посудомойщики и бармены в других провинциях Канады.

В отчете Ассоциации ресторанов Квебека (ARQ) говорится, что работники ресторанной индустрии провинции зарабатывают в среднем 25,70 долларов в час, что на 1,11 доллара больше, чем в среднем по Канаде.

Это противоположно показателям с 2013 года (когда заработная плата составляла 16,25 доллара в час) по 2020 год (22,80 доллара), когда средняя заработная плата в Квебеке была ниже средней по стране.

В то же время квебекцы, занятые в промышленности, работают меньше часов. С 2020 года квебекцы работают меньше часов, чем другие канадцы, выполняющие аналогичную работу.

По словам Гуина, владельца одного из монреальских ресторанов, это, однако, не является негативным фактором для многих работников, поскольку они часто предпочитают 30-35-часовую рабочую неделю в течение трех или четырех дней, чем работать по 40 часов в течение пяти дней. Кроме того, многие смены приходятся на ночь.

Инфляция, как и все остальное, негативно сказалась на ресторанной индустрии, но Квебек, по данным ARQ, пережил этот шторм довольно успешно.

Вице-президент ARQ Мартин Везина сказал, что владельцам и менеджерам пришлось объединять заказы с другими ресторанами, менять пункты меню, уменьшать размеры порций и применять другие инновации, чтобы сократить расходы без повышения цен для клиентов.

“Благодаря такому сокращению расходов нам не придется играть с ценами или повышать их”, – сказал он.

Гуин признал, что рестораны, требующие все больше чаевых, – это способ повысить зарплату без того, чтобы бизнес платил за это.

“Я думаю, что у этой тенденции есть предел, и некоторые люди могут быть разочарованы, когда их спросят: “Первые чаевые составляют 20%, а затем – 25 или 30%? Тридцать процентов – это очень много… Это слишком дорого для людей, у которых очень маленький доход, чтобы тратить столько”.

Везина также сказал, что большинство владельцев сообщили ARQ, что обслуживающий персонал просит увеличить чаевые, потому что они видели, что в других заведениях они выше. Менеджеры и владельцы соглашаются, чтобы сохранить персонал.

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