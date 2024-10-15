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Новости Индия отозвала своего посла из Канады на фоне дипломатического конфликта.

Индия отозвала своего посла из Канады на фоне дипломатического конфликта.

Степан Артемьевский Окт 15, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Индия отозвала своего посла из Канады на фоне дипломатического конфликта. отключены 1 Просмотров

14 октября Hindustan Times сообщила, что Индия приняла решение отозвать своего высокопоставленного дипломата в Канаде, а также других представителей, из-за угроз их безопасности, как заявило Министерство иностранных дел страны.

 

В заявлении МИД указано, что секретарь по делам Востока вызвал временного поверенного в делах Канады и выразил недовольство по поводу необоснованных нападок на индийского посла и других дипломатов, что абсолютно недопустимо.

Министерство подчеркнуло, что действия правительства Трюдо создали условия, способствующие экстремизму и насилию, что ставит под угрозу безопасность индийских представителей.

«Мы сомневаемся в способности нынешнего канадского правительства гарантировать их защиту.

В связи с этим Индия решила отозвать Верховного комиссара и остальных дипломатов, ставших жертвами нападений», – говорится в заявлении.

Напомним, что напряженность в двусторонних отношениях возросла после того, как Оттава включила индийского посла в число «лиц, представляющих интерес» в расследовании убийства халистанского сепаратиста Хардипа Сингха Ниджара, который считался террористом в Индии.

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