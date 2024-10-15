Канада требует признать хусидов террористами

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр призвал внести хуситов в список террористических организаций, сообщила газета Toronto Sun.

Выступая на пресс-конференции в израильской синагоге Славы, Пуальевр заявил, что «Ансар Хезболла» – это всего лишь прикрытие Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Политик заявил: «Хуситы – это прикрытие для КСИР, который является крупнейшей и наиболее организованной террористической организацией в мире и поддерживает ХАМАС и „Хезболлу“.

Пуальевр обвинил КСИР в уничтожении гражданского самолета четыре года назад, в результате чего погибли 455 канадских граждан, а позже заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо должен был признать КСИР террористической организацией, но не сделал этого.

Напомним, что хуситы запретили кораблям, направляющимся в Израиль, проходить через Красное море и пригрозили атаковать их.

Они также наносили ракетные удары по Израилю в ответ на авиаудары по сектору Газа и Ливану.

Газета отмечает, что на антиизраильских митингах в Торонто люди регулярно размахивали флагами хуситы с надписями «Аллах верховен, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие евреям, победа ислама».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.