Чтиво выходного дня: Астрид Линдгрен – 115 лет!

Писательница Астрид Линдгрен родилась 14 ноября 1907 года в шведском городке Виммербю. После Второй мировой войны она обрела всемирную известность как автор повестей «Пеппи Длинныйчулок», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Рони, дочь разбойника» и других.

Писательница Астрид Линдгрен родилась 14 ноября 1907 года в шведском городке Виммербю. После Второй мировой войны она обрела всемирную известность как автор повестей «Пеппи Длинныйчулок», «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», «Рони, дочь разбойника» и других. Успеху Линдгрен предшествовала нищета, служба в шведской разведке, ведение военных дневников и работа секретарем криминалиста.

В юности Астрид Линдгрен (девичья фамилия — Эриксон) коротко стриглась и носила брюки, несмотря на осуждение окружающих. В крупных городах набирал популярность стиль “гарсон” (в переводе с французского — “мальчик”), который был в диковинку для небольшого Виммербю. Писательница стала первой жительницей городка, решившейся сделать “мужскую” стрижку.

“В Виммербю было около трех с половиной тысяч жителей, я первая в городе коротко подстриглась. Бывало, люди на улице подходили, просили меня снять шляпу, показать стриженую голову”, — написала Линдгрен в автобиографии “Этот день и есть жизнь”.

По словам писательницы, как только она пришла домой в новом образе и села на стул в кухне, там “стало совсем тихо” – семья была в шоке.

После окончания школы 16-летняя Линдгрен начала карьеру в местном издании Vimmerby Tidning. Она писала заметки и короткие репортажи, а также выполняла мелкие поручения старших коллег. Главным редактором газеты был Рейнхольд Бломберг, который уже знал о таланте Астрид — когда она была школьницей, в газете опубликовали ее сочинение.

Во время стажировки в газете Линдгрен начала встречаться с женатым Бломбергом, который был старше нее на 30 лет и имел семерых детей. Беременность девушки в 1926 году спровоцировала большой скандал. У нее не было другого выхода, кроме как покинуть Виммербю и отправиться в Стокгольм.

“Быть предметом этих сплетен – все равно, что оказаться в яме со змеями. И я решила покинуть эту яму как можно скорее”, — так Линдгрен прокомментировала свое решение перебраться в столицу.

Затем она поехала в Данию, потому что там матерям-одиночкам разрешалось рожать, не раскрывая имени биологического отца. В декабре 1926 года Линдгрен родила в Копенгагене сына Лассе (4 декабря 1926 — 22 июля 1986).

Линдгрен не хватало денег на жизнь, и она приняла решение оставить сына приемной семье в Дании неподалеку от Копенгагена. С ними мальчик провел первые три года жизни, пока Линдгрен училась на секретаря в Институте Бар-Локка в Стокгольме и выкарабкивалась из нищеты. Астрид жила на две страны, насколько могла часто навещала сына, но период разлуки с ним, по воспоминаниям писательницы, был самым мучительным и болезненным до конца ее жизни.

Паспорт писательницы сохранил историю их разлуки: за три года она приехала в Данию около пятнадцати раз, параллельно Астрид часто переписывалась с приемной матерью Марией Стевенс и записывала все новые этапы развития Лассе.

В 1928 году после окончания секретарских курсов Линдгрен работала в радиоотделе Центрального шведского книжного магазина, где отвечала на жалобы покупателей. Денег категорически не хватало, и ее спасали продуктовые корзины, которые присылала семья.

“Это исключительное удовольствие — отрезать себе настоящий ломоть хлеба, намазать на него превосходное молочное масло “Виммер Бертен” и сверху положить кусочек маминого сыра, чтобы, наконец, съесть это”, — вспоминала Линдгрен.

В том же году Астрид начала работать в Королевском автомобильном клубе (КАК), где познакомилась с будущим супругом Стуре Линдгреном. В конце 1929 года у приемной матери обнаружилось заболевание сердца, и она больше не могла заботиться о мальчике. В январе 1930-го Астрид забрала его к себе в Стокгольм на несколько месяцев. Затем Лассе более года провел на ферме бабушки и дедушки рядом с Виммербю.

Весной 1931 года они поженились с Линдгреном и переехали в дом в стокгольмском районе Сент-Эриксплан. Только тогда Лассе, которому уже исполнилось пять лет, смог воссоединиться с матерью. Астрид вспоминала: “Я рассказала ему о себе всё и, конечно же, о сыне. Он ни секунды не колебался:

“Я люблю тебя, а, значит, я люблю и все, что является частью твоей жизни. Ларс будет нашим сыном, вези его в Стокгольм”.

Стуре усыновил Ларса, потом у пары родилась дочь Карин. Мальчику дали фамилию отчима.

Выйдя замуж, Линдгрен ушла с работы и посвятила себя воспитанию сына. Чтобы пополнять семейный бюджет, она бралась за подработку — иногда выполняла небольшие поручения в качестве секретаря, а также продавала газетам рассказы и сказки. Писательница много времени проводила с Лассе на детских площадках.

“Она была не из тех матерей, которые спокойно сидели в парке на скамейке и смотрели, как играют ее дети, — вспоминал Лассе. — Она хотела играть сама, и я подозреваю, что она считала это веселым так же, как и я!”

В 1934 году у Линдгрен родилась дочь Карин. Когда девочке было шесть, она придумала имя Пеппи Длинныйчулок и попросила маму рассказать историю об этой героине. Так родилась одна из самых знаменитых повестей писательницы.

В 1937 году Линдгрен стала секретарем доцента криминологии Стокгольмского университета Гарри Седермана. Ученый был авантюристом и получил прозвище “шведский Индиана Джонс”. После того, как Седерману удалось спастись от вооруженного нападения в Иране на велосипеде, его прозвали Револьвером-Гарри. Он также руководил успешным детективным агентством в Стокгольме, достиг международной известности и получил возможность преподавать судебную экспертизу в Скотленд-Ярде и полиции Нью-Йорка. Седермана стал прототипом персонажа книг Линдгрен — детектива Блумквиста.

Вела “военные дневники” и служила в шведской разведке Когда началась Вторая мировая война, Линдгрен решила ее задокументировать. Она вела дневники, в которых комментировала вырезки из газет с новостями о ходе войны и свою повседневную жизнь на фоне происходящего.

Военные дневники писательницы начинаются так: “О, сегодня началась война. Никто не хочет в это верить. Вчера днем мы с Эльзой Гулландер сидели в парке Васа, дети бегали и играли. Мы ругали Гитлера со всей дружелюбностью и сошлись на том, что сегодня войны, вероятно, не будет!”

С 1939 по 1945 год Линдгрен написала 17 военных дневников. Они были опубликованы в 2015 году и привлекли большое внимание общественности.

Летом 1940 года с Астрид связался Гарри Седерман и предложил сверхсекретную работу в отделе цензуры шведской разведывательной службы. Вместе с коллегами она вычитывала и анализировала письма из-за границы, а также разбирала военную почту. Эта работа дала Астрид хорошее представление о боли войны, и в своих дневниках в 1940 году она писала о нацизме как о “злом звере”.

Дописав повесть “Пеппи Длинныйчулок”, Астрид отправила ее издателю Альберту Боннье и получила отказ в публикации. Затем она послала произведение на конкурс, организованный новым небольшим издательством Rabén & Sjögren. Дебютная книга Линдгрен получила второй приз. После правок редактора Эльзы Олениус писательница отправила “Пеппи Длинныйчулок” на новый конкурс, в котором заняла первое место. Стоит отметить, что Олениус была одним из членов жюри.

Опубликованная в 1945 году книга обрела большой успех и вдохновила Линдгрен на создание ряда других произведений. В период с 1944 по 1946 год Астрид написала шесть детских и юношеских книг: “Бритт-Мари изливает душу”, “Пеппи Длинныйчулок”, “Черстин и я”, “Мы все из Бюллербю”, “Знаменитый сыщик Калле Блумквист” и “Пеппи отправляется в путь”.

В 1976 году прогрессивный налог на доходы Линдгрен составил 102%. В статье для стокгольмской газеты Expressen она выступила с резкой критикой социал-демократического правительства и его налоговой политики. Во время парламентских дебатов министр финансов Швеции Гуннар Стренг сказал, что Линдгрен “хорошо рассказывает сказки, но не умеет считать”. В ответ писательница заявила: “Гуннар Стренг всегда хорошо рассказывал сказки, но он не научился считать. Нам с ним, вероятно, следует сменить работу”.

В ходе дебатов Линдгрен стала сильным противником власти. Ее статьи поспособствовали свержению социал-демократического правительства на сентябрьских выборах того же года, и Стрэнг покинул пост министра финансов.

В 1980 году Линдгрен выступила за отказ от ядерной энергетики в Швеции в пользу перехода к альтернативным источникам энергии. Она стала одним из лидеров шведского “зеленого движения”. Осенью 1985 года Астрид и ветеринар Кристина Форслунд написали несколько статей в Expressen, которые привлекли внимание людей к плохому обращению со свиньями, коровами, курами и другими животными в Швеции.

В 1952 году скончался муж писательницы. В 1961-м не стало мамы, а через 8 лет и отца. Трагическим оказался для Астрид 1974 год: навсегда ушли брат и друзья детства. И настоящее горе обрушилось на женщину в 1986-м, когда умер ее сын.

Линдгрен часто размышляла о таинстве ухода в иной мир, но, в отличие от родителей-лютеран, веривших в вечную жизнь, была сторонницей агностицизма. Умерла литератор в январе 2002 года в почтенном возрасте — в 94 года. Причины смерти писательницы оказались весьма естественными: Астрид угасала день за днем, и ее уход был для близких предсказуемым.

В год смерти Астрид Линдгрен шведское правительство учредило премию памяти знаменитой писательницы в размере 5 млн крон, которую каждый год присуждают лучшему детскому литератору. В 2016 году ее вручили британке Мег Розофф.

Весной 2015 года была выпущена новая серия купюр достоинством в 20 крон, на которых изображена Астрид Линдгрен. Ее портрет занял место Сельмы Лагерлёф. Всего в оборот было введено более 300 млн банкнот и 2 млрд монет, что стало рекордным перевыпуском денег для национального банка. Помимо этого, на других купюрах появились изображения Ингмара Бергмана, Греты Гарбо и других знаменитых соотечественников.

Шведы трепетно берегут квартиру в Стокгольме, где 60 лет жила и умерла знаменитая писательница. Музеем жилище стало зимой 2015 года, когда Швеция отметила 108-й день рождения Астрид Линдгрен.

К памятной дате были выпущены и военные дневники автора, которые относятся к годам ее биографии начиная с 1939-го и заканчивая 1945-м. В преддверии 110-летия со дня рождения писательницы была начата работа над драмой «Быть Астрид Линдгрен», которая затронула молодые годы будущего литератора.

За наследием знаменитости сегодня следят ее родственники. Правнук Йохан знает произведения бабушки наизусть. Это необходимо ему по долгу службы: через его руки проходят все сценарии пьес и фильмов по мотивам сказок знаменитой шведки. Он проверяет, чтобы неуместные шутки или политические ремарки не попадали в текст.