Канада улучшает условия для соискателей предпринимательских виз

С 3 октября соискатели предпринимательских виз смогут подавать заявления на получение трехлетнего «открытого» разрешения на работу.

Ранее они могли подать заявление только на годичное «закрытое» разрешение на работу.

Открытое» разрешение позволяет работать на любую компанию в любой провинции Канады и может быть изменено по мере необходимости.

С другой стороны, «закрытое» разрешение позволяет работать только на конкретного канадского работодателя, указанного в разрешении.

Еще десять лет назад заявления на получение постоянного вида на жительство рассматривались в течение шести месяцев, но теперь срок рассмотрения увеличился до двух лет.

Кроме того, «закрытые» разрешения привели к тому, что все большее число заявителей работает на внешние компании.

Новые изменения в программе позволят предпринимателям, ведущим бизнес в Канаде, увеличить свой доход за счет трудоустройства, не подвергая риску свой иммиграционный статус.

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