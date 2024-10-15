Канада улучшает условия для соискателей предпринимательских виз

Ранее они могли подать заявление только на годичное «закрытое» разрешение на работу.
Открытое» разрешение позволяет работать на любую компанию в любой провинции Канады и может быть изменено по мере необходимости.
С другой стороны, «закрытое» разрешение позволяет работать только на конкретного канадского работодателя, указанного в разрешении.
Еще десять лет назад заявления на получение постоянного вида на жительство рассматривались в течение шести месяцев, но теперь срок рассмотрения увеличился до двух лет.
Кроме того, «закрытые» разрешения привели к тому, что все большее число заявителей работает на внешние компании.
Новые изменения в программе позволят предпринимателям, ведущим бизнес в Канаде, увеличить свой доход за счет трудоустройства, не подвергая риску свой иммиграционный статус.
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