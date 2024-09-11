Google активно работает над увеличением количества приложений на платформе Android Auto

Приложение JuicePass, разработанное компанией Enel, предназначенное для доступа к зарядным станциям и навигации до ближайших мест зарядки, пыталось выйти на Android Auto еще в 2021 году.
Однако Google не позволила этому приложению стать доступным, так как оно не соответствовало одному из требуемых шаблонов.
Для Android Auto существуют определенные шаблоны, которые должны использовать приложения в зависимости от их категории, например, аудиоприложения или навигационные приложения.
Из-за этого некоторые приложения могут выглядеть схожими, несмотря на разные функции и разработчиков.
После отказа Google, Enel обратилась в итальянские органы власти с жалобой.
В результате Google была оштрафована на 102 миллиона евро за злоупотребление своим положением на рынке. Google подала апелляцию на это решение, и дело было передано в Суд Европейского союза.
Суд считает, что блокировка JuicePass может нарушать антимонопольные правила. Google утверждала, что JuicePass не соответствует стандартам безопасности и не использует нужный шаблон, но теперь компания работает с Enel над устранением этих проблем.
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