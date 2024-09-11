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Новости Google активно работает над увеличением количества приложений на платформе Android Auto

Google активно работает над увеличением количества приложений на платформе Android Auto

Степан Артемьевский Сен 11, 2024 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Google активно работает над увеличением количества приложений на платформе Android Auto отключены 0 Просмотров

Google активно работает над увеличением количества приложений на платформе Android Auto, но это не значит, что все приложения могут быть размещены.

 

Приложение JuicePass, разработанное компанией Enel, предназначенное для доступа к зарядным станциям и навигации до ближайших мест зарядки, пыталось выйти на Android Auto еще в 2021 году.

Однако Google не позволила этому приложению стать доступным, так как оно не соответствовало одному из требуемых шаблонов.

Для Android Auto существуют определенные шаблоны, которые должны использовать приложения в зависимости от их категории, например, аудиоприложения или навигационные приложения.

Из-за этого некоторые приложения могут выглядеть схожими, несмотря на разные функции и разработчиков.

После отказа Google, Enel обратилась в итальянские органы власти с жалобой.

В результате Google была оштрафована на 102 миллиона евро за злоупотребление своим положением на рынке. Google подала апелляцию на это решение, и дело было передано в Суд Европейского союза.

Суд считает, что блокировка JuicePass может нарушать антимонопольные правила. Google утверждала, что JuicePass не соответствует стандартам безопасности и не использует нужный шаблон, но теперь компания работает с Enel над устранением этих проблем.

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