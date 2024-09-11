Google активно работает над увеличением количества приложений на платформе Android Auto

Для Android Auto существуют определенные шаблоны, которые должны использовать приложения в зависимости от их категории, например, аудиоприложения или навигационные приложения.

Из-за этого некоторые приложения могут выглядеть схожими, несмотря на разные функции и разработчиков.

После отказа Google, Enel обратилась в итальянские органы власти с жалобой.

В результате Google была оштрафована на 102 миллиона евро за злоупотребление своим положением на рынке. Google подала апелляцию на это решение, и дело было передано в Суд Европейского союза.

Суд считает, что блокировка JuicePass может нарушать антимонопольные правила. Google утверждала, что JuicePass не соответствует стандартам безопасности и не использует нужный шаблон, но теперь компания работает с Enel над устранением этих проблем.