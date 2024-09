С сегодняшнего дня федеральные служащие обязаны работать в офисе минимум три дня в неделю

С сегодняшнего дня федеральные служащие в основной государственной службе обязаны работать в офисе минимум три дня в неделю, а руководители — минимум четыре дня.

Эти новые требования касаются 282 152 сотрудников основной государственной службы, и правительство рекомендует департаментам и агентствам вне основной государственной службы принять аналогичную стратегию.

Профсоюзы государственной службы, такие как Public Service Alliance of Canada (PSAC) и Professional Institute of the Public Service of Canada (PIPSC), продолжают выступать против новой гибридной политики работы. В понедельник утром они провели митинг в центре Оттавы, выражая свое несогласие с новыми правилами.

Шэрон ДеСоуза, национальный президент PSAC, заявила, что они хотят политики удаленной работы с консультациями, которая действительно работает. Она подчеркнула, что будущее государственной службы должно быть более инновационным, удовлетворять потребности не только общественности, но и работников, обеспечивая баланс между работой и личной жизнью.

Шэрон ДеСоуза отметила, что в федеральных зданиях есть проблемы, такие как летучие мыши, мыши, клопы и нехватка пространства. Она считает, что возвращение в такие рабочие условия не имеет смысла, особенно когда сотрудники могут комфортно работать из дома и поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Профсоюз PIPSC заявил, что подаст петицию заместителям министров с требованием одобрить массовое освобождение от обязательного возвращения в офис.

В прошлом месяце Федеральный суд согласился рассмотреть заявление PSAC об отмене нового мандата на трехдневную работу в офисе, но дата суда еще не назначена. PSAC также запустил рекламную кампанию стоимостью 1 миллион долларов против нового мандата и призывает членов подписать онлайн-петицию с требованием отменить его.

ДеСоуза не верит заявлениям правительства о том, что работа в офисе связана с “культурой офиса или сотрудничеством”. Она отметила, что сотрудники все равно встречаются виртуально, и возвращение в офис для виртуальных встреч не имеет смысла.

Правительство заявило, что имеет юрисдикцию для внесения изменений в гибридные рабочие условия, добавив, что это не входит в коллективные соглашения, заключенные в 2023 году.

В преддверии возвращения сотрудников на работу правительство сообщило, что Public Services and Procurement Canada работает с департаментами для подготовки офисных помещений. В письме сотрудникам от 3 сентября говорится, что все организации будут активно собирать отзывы сотрудников, чтобы переход к дополнительной работе на месте сопровождался открытыми обменами и постоянным улучшением.

В марте 2023 года Секретариат Казначейства ввел “общую гибридную модель работы” для основной государственной администрации, требующую от сотрудников присутствия в офисе минимум два-три дня в неделю.

