Чтиво сегодняшнего дня: Как Михаил Булгаков предсказал свою смерть

«Имей в виду, я буду очень тяжело умирать, дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках», — сказал Булгаков жене в 1932 году. Елена Сергеевна даже попыталась отшутиться, но писатель был серьёзен. Потом ещё несколько раз говорил, что долго не проживет.

Михаил Булгаков почти точно предсказал дату своей смерти. Предсказал тогда, когда был на ногах и выглядел вполне здоровым человеком. Хотя современные медики утверждают, что остаться здоровым в той жизни, которую прожил Булгаков, в принципе сложно. Две войны, голод, эпидемии тифа и холеры. Да и наследственность у него была тяжёлая — отец Булгакова умер от той же болезни и в том же возрасте, что и Михаил Афанасьевич. Однако братья и сестры писателя прожили долгие жизни. «Имей в виду, я буду очень тяжело умирать, дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках», — сказал Булгаков жене в 1932 году. Елена Сергеевна даже попыталась отшутиться, но писатель был серьёзен. Потом ещё несколько раз говорил, что долго не проживет. А встречая новый 1939 год в полном вроде бы здравии, шутливо, легко заметил: «Ну вот и последний год моей жизни». И ошибся всего на два с небольшим месяца: умер 10 марта 1940-го. Что это было — предчувствие хорошего писателя или опыт хорошего врача?

Как известно, после окончания гимназии Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского университета, несмотря на то, что прекрасно пел, хорошо играл на пианино и скрипке и даже хотел стать оперным певцом. Выбор профессии объяснялся тем, что оба его дяди были врачами и хорошо зарабатывали. В стенах университета Михаил провёл семь лет, а получив диплом доктора, лечил раненых в госпиталях Первой мировой войны, был доктором в земской больнице, во время Гражданской войны в Киеве вёл частную медицинскую практику и был военным врачом в Добровольческой армии на Кавказе. Во время работы земским доктором в селе Никольское, Булгаков лечил почти все болезни — он был и терапевтом, и хирургом, и акушером в одном лице. О работе в Никольском Булгаков потом напишет свои «Записки юного врача» – в том числе и о том, как он лечил дифтерийный круп у крестьянских детей… Дифтерия — часто смертельная инфекционная болезнь, при которой дыхательные пути может перекрыть тонкая плёнка. Круп не даёт сделать вдох и убивает человека, поэтому врачу в те годы приходилось отсасывать плёнку специальной трубкой. При такой процедуре нередко заболевал и сам доктор — на счету дифтерии тысячи погибших при работе врачей.

⠀

Когда Булгаков лечил от крупа ребёнка, он понял, что, возможно, заразился. И решил ввести себе противодифтерийную сыворотку. Она более или менее защищала от инфекции, но давала тяжёлые побочные эффекты и могла вызвать сывороточную болезнь. Именно это и случилось с Булгаковым. У него начался кожный зуд, распухло лицо, он не мог ходить, постоянно находился в постели. И без того не очень крепкое здоровье его пошатнулось. Когда невыносимо было терпеть боль, Булгаков выписал себе рецепт на морфий. В будущем его первая жена, Татьяна Лаппа, будет покупать морфий в разных аптеках, чтобы не вызывать подозрений, а Булгаков будет колоть себе его дважды в день. Зависимость от морфия он впоследствии смог побороть, а вот привычку к обезболиванию — нет. Она-то, возможно, и привела его к гибели. Во время Гражданской войны Булгаков снова работал на фронте и там перенёс тиф. Будущего писателя стали мучить невыносимые головные боли, которыми он впоследствии наградил героя «Мастера и Маргариты» Понтия Пилата: «Прокуратор был как каменный, потому что боялся качнуть пылающей адской болью головой.

Чтобы хоть как-то облегчить своё состояние, Булгаков пил много обезболивающих, по 4 порошка за раз. И постепенно начал считать, что вскоре умрёт. Всё время болезни Татьяна не отходила от супруга ни на шаг – ухаживала за ним, бегала по врачам и продавала по частям золотую цепь, которая досталась ей в наследство от матери. Как известно, зависимость от опиоидных наркотиков преодолевается с огромным трудом. Герой полуавтобиографического булгаковского рассказа «Морфий», врач Сергей Поляков, победить её не сумел и застрелился. А сам писатель благодаря заботам Татьяны смог выжить. Хотя Булгакова постоянно мучили головные боли, и потому даже попрощавшись с морфием, он был вынужден постоянно принимать другие обезболивающие. После выздоровления Михаил вместе с Татьяной перебрались в Москву, где он ночи напролёт писал «Белую гвардию». Всё это время супруга сидела рядом – регулярно меняла тазики с горячей водой, чтобы Булгаков мог согреть свои замерзшие руки. «9-го февраля 22 г. Идёт самый чёрный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки немного муки, постного масла и картошки. У Бориса миллион. Обегал всю Москву – нет места. Валенки рассыпались», – писал в своём дневнике Михаил Булгаков.

⠀

Несмотря на преданность супруги трудный путь, пройденный вместе, Михаила Афанасьевича начала тяготить семейная жизнь, и он уже не скрывал своих любовных похождений. Одним ноябрьским утром 1924 года позавтракав, Михаил Булгаков как бы между делом обронил супруге: «Если достану подводу, сегодня от тебя уйду». И сдержал обещание. Однако о Татьяне писатель не забывал, иногда помогал ей деньгами и навещал. К тому времени Булгаков уже был признанным писателем: В 1924-1928 годах свет увидел «Бег», «Роковые яйца», «Багровый остров». Тогда же состоялась триумфальная постановка драмы «Дни Турбиных», которая очень понравилась Сталину (поговаривают, что он посетил спектакль 15 раз). А вот следующую пьесу – «Бег» – Сталин не одобрил. После этого были запрещены к публикации многие произведения Булгакова и сняты с репертуара МХАТа все его пьесы. Считается, что именно тогда у него и начались первые серьёзные проблемы со здоровьем.

⠀

Первый конфликт Булгакова с советской властью произошёл в 1926 году, когда к автору «Белой гвардии» пришли с обыском сотрудники ОГПУ. Они забрали с собой дневник писателя и рукопись «Собачьего сердца». И только после многочисленных просьб Булгакова отобранное было возвращено. Писатель тут же сжёг свой дневник, который чудом дошёл до наших дней благодаря снятой копии. В итоге 1928 год стал для Булгакова последним по-настоящему успешным в его литературной карьере, а 28 марта 1930 года он отправил письмо правительству СССР с просьбой определить его судьбу – либо дать право эмигрировать, либо предоставить возможность продолжать работу во МХАТе. «Ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо «достижением». Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены – работа в книгохранилищах, моя фантазия. Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо», – гласили строчки из письма.

⠀

Удивительно, но на это письмо Булгакова откликнулся звонком сам Сталин – он посоветовал драматургу обратиться с просьбой зачислить его во МХАТ. В результате состоявшегося разговора просьба писателя о назначении его во МХАТ режиссером-ассистентом была удовлетворена. А в 1936 году Булгаков приступил к последнему своему сочинению (о юности Сталина), пьесе «Батум». Той самой пьесе, которую он сначала так не хотел писать, потом захотел, написал — и которая, как он признавался, его и добила. Близился 1937 год, а в той обстановке не то что писать о Сталине — лишний раз без надобности произносить его фамилию при посторонних было делом более чем опасным, могущим привести к непредсказуемым последствиям. К тому времени Булгаков уже был женат в третий раз. Елена Сергеевна Шиловская стала музой, литературным секретарём и машинисткой писателя. Именно она сохранила рукопись романа «Мастер и Маргарита» и опубликовала его через 16 лет после смерти Булгакова.

Елена Сергеевна очень заботилась о муже, следила за тем, чтобы каждую весну он проходил тщательное медицинское обследование. Но методы диагностики в 1930-е годы находились на низком уровне, если сравнивать их с сегодняшними (даже УЗИ впервые провели только в год смерти Булгакова). Именно поэтому врачи долго ничего не замечали. А когда заметили, всё было уже очень плохо (ситуация, чем-то похожая на историю буфетчика Андрея Фокича в «Мастере и Маргарите»: никаких признаков рака врачи у него не находят, однако же через девять месяцев он умирает от онкологии в полном соответствии с предсказанием Коровьева). Роковые бедствия всегда обрушиваются на людей внезапно. На Михаила Булгакова катастрофа накатила днём 11 сентября 1939 года.

Произошло это в тот момент, когда он с женой, гуляя по проспекту в Ленинграде, наблюдал местную жизнь. Началось с того, что он вдруг перестал различать надписи — на вывесках магазинов и уличных указателях. Затем стали расплываться в глазах лица встречных прохожих. Не понимая, что с ним происходит, Булгаков решил вернуться в гостиницу, надеясь, что это наваждение пройдёт само собой — так же, как прошло то, что случилось три дня назад. «О первой замеченной потере зрения – на мгновенье (сидел, разговаривал с одной дамой, и вдруг она точно облаком заволоклась – перестал её видеть). Решил, что это случайно, нервы шалят, нервное переутомление», – писал Булгаков сестре. Но наваждение не прошло. Зрение не восстанавливалось. Встревоженный этим состоянием, писатель срочно начинает поиски врача-окулиста, и уже вскоре Булгакова осматривает ленинградский профессор Н.И. Андогский, поставивший неутешительный диагноз. Как выяснилось, состояние его глазного дна было характерно для тяжёлой гипертонии, а та, в свою очередь, была связана с почками. Которые, как оказалось, уже почти перестали работать. Гипертонический нефросклероз, уремия – такими были диагнозы, поставленные Булгакову.

⠀

Лечением писателя занимались лучшие врачи того времени, в том числе и профессор Владимир Виноградов, который лечил Сталина и пользовался его расположением. По словам современных медиков, профессор дал Булгакову совершенно правильные и рациональные рекомендации. Просто уровень медицины был несравним с нынешним. Правильного режима питания (из серии «ничего не солить, даже суп не солить»), сна и бодрствования для лечения нефросклероза, мягко говоря, было недостаточно… Хотя зрение всё-таки вернулось к Булгакову, правда, ненадолго. «Ваше дело плохо», – говорит ему доктор, но Булгаков, сам врач, понимает, что всё ещё хуже: примерно в 40 лет именно так началась болезнь, унесшая жизнь его отца в 1907 году. Писатель возвращается в Москву раньше срока и начинает отсчёт своих последних месяцев… В письме к киевскому другу Булгаков так озвучивает характер своего заболевания: «Вот настал и мой черед, у меня болезнь почек, осложнившаяся расстройством зрения. Я лежу, лишенный возможности читать, писать и видеть свет… Сейчас ещё на моей дороге появился грипп, но авось он уйдет, ничего не напортив…»

⠀

Состояние Булгакова неуклонно ухудшалось. Но последним ударом для него стало событие, связанное с той самой пьесой о Сталине. Дело в том, что в середине января 1939 года Булгаков возобновил работу над ней, был очень воодушевлён и работал над своим последним сочинением ежедневно. И уже в июле читал те фрагменты пьесы, что были уже им написаны, чиновникам из руководства Комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР. А через несколько дней Булгакову сообщили, что готовая пьеса произвела самое положительное впечатление на руководство Комитета по делам искусств и оттуда её отправили «наверх» — то есть на ознакомление и утверждение самому Сталину. Елена Булгакова была полна самых радужных предчувствий и ни на мгновение не сомневалась в предстоящем небывалом успехе мужа – а вот он сам, казалось, опять предчувствовал плохое. И не ошибся…

⠀

Катастрофа, разразившаяся в судьбе Михаила Булгакова 14 августа 1939 года, была озвучена сиплым голосом почтальонши, зашедшей в вагон поезда Москва-Тбилиси в тот момент, когда он на несколько минут остановился на очередной станции. Услышав её адресованный в глубину вагона выкрик: «Бухалтеру телеграмма!» — находившийся в одном из купе Булгаков мгновенно смертельно побледнел и произнёс слова, навсегда оставшиеся в памяти его спутников: «Это не бухгалтеру, а Булгакову. И это — конец». Получив из рук почтальонши бланк, он развернул его и, пробежав глазами, передал жене. Текст гласил: «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву». Два часа назад, когда они садились в поезд, чтобы ехать в Батум — для сбора недостающих деталей при постройке театральных декораций и вообще для того, чтобы Булгаков мог освежить в памяти топонимику городка, в котором разворачиваются основные эпизоды его пьесы, — ничто не предвещало такого оборота. Поначалу Булгаковы решили ехать дальше, не работать, а просто отдыхать. Но стресс оказался настолько сильным, что уже на следующей остановке они сошли с поезда и, найдя случайный автомобиль, за большие деньги тем же вечером вернулись в Москву. Елена Сергеевна пишет: «Через три часа бешеной езды мы были на квартире. Миша не позволял зажечь свет: горели свечи! … Он ходил по квартире, потирал руки и говорил – покойником пахнет».

⠀

В первый день после возвращения из Ленинграда Булгаковых посетил друг семьи Сергей Ермолинский, и Михаил Афанасьевич последовательно описал ему, как будет развиваться болезнь. Назвал месяцы, недели и даже числа. «Я не верил ему, – признавался Ермолинский, – но дальше всё шло как по расписанию, им самим начертанному». Когда через три недели после этого Михаил Булгаков сильно заболел, то по решению Союза писателей ему было предложено полечиться в санатории. Правда, санаторное лечение ему совсем не помогло… «Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосёт меня мысль, что вернулся я умирать, – пишет Булгаков другу в декабре 1939-го. – Это меня не устраивает по одной причине: мучительно, канительно и пошло. Как известно, есть один приличный вид смерти – от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется. Поточнее говоря о болезни: во мне происходит ясно мной ощущаемая борьба признаков жизни и смерти. В частности, на стороне жизни – улучшение зрения. Но довольно о болезни! Могу лишь добавить одно: к концу жизни пришлось пережить ещё одно разочарование – во врачах-терапевтах. Не назову их убийцами, это было бы слишком жестоко, но гастролерами, халтурщиками и бездарностями охотно назову. Есть исключения, конечно, но как они редки! Да и что могут помочь эти исключения, если, скажем, от таких недугов, как мой, у аллопатов не только нет никаких средств, но и самого недуга они порою не могут распознать..».

В этом Булгаков был прав: сегодня ему непременно смогли бы помочь. Прежде всего, Михаилу Афанасьевичу назначили бы какой-то из видов диализа, однако гемодиализ был впервые применен в 1943 году, а в широкую практику вошел лишь в 1960-е. Ещё Булгакова поставили бы в очередь на трансплантацию почки. Но эта операция стала обыденной ещё позже. Кстати, тема трансплантации тоже отразилась в творчестве Булгакова — ей занимался профессор Преображенский из «Собачьего сердца». В те годы это было скорее фантастикой, хотя первую попытку трансплантации в СССР провели при жизни писателя, в 1931 году, и он вероятно об этом опыте знал. В результате писатель, как и предсказывал, умер в муках. Он спрашивал у Елены Сергеевны, не может ли она достать ему револьвер, но потом отказывался от мыслей о самоубийстве. Просил перечитать ему главу из «Мастера и Маргариты», где речь идёт о казни Иешуа, Дисмаса и Гестаса («Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть»). «Весь организм его был отравлен, каждый мускул при малейшем движении болел нестерпимо. Он кричал, не в силах сдержать крик», – вспоминали близкие. И за несколько недель до смерти говорил жене: «Ты со мной… Вот это счастье… Счастье – это лежать долго… в квартире… любимого человека… слышать его голос… вот и всё… остальное не нужно…»

⠀

Находясь уже на краю жизни, ослепший Булгаков просил читать ему о последних днях и часах Гоголя. А о последних днях и часах Булгакова поведал его сосед, сценарист Евгений Габрилович: «Мы слышали из нашей квартиры, как он умирал. Тревожные голоса, вскрики, плач. Поздним вечером с балкона была видна зелёная лампа, покрытая шалью, и люди, бессонно и скорбно озаренные ею». Габрилович не пишет, сколько было таких вечеров, дней, ночей, но последний ему запомнился особенно. Запомнился ему, как он пишет: «страшный, бессильный, пронзительный женский крик». Но Елена Сергеевна всё-таки добралась до дневника и записала: «16.39. Миша умер». На могиле Михаила Булгакова долгое время не было памятника. Предложений было много, но Елена Сергеевна от всех отказывалась. Однажды она зашла в мастерскую на Новодевичьем кладбище и увидела в яме какую-то глыбу. Директор мастерской пояснил, что это – голгофа, камень, снятый с могилы Гоголя, поскольку его место занял новый памятник. И Елена Сергеевна, не раздумывая, решила установить голгофу на могиле мужа.