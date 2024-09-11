Пойдут ли цены на дома вниз ?

Недавние снижения процентных ставок уже начинают оказывать влияние на рынок недвижимости, предоставляя покупателям большую свободу действий, хотя текущие условия по-прежнему значительно благоприятствуют продавцам недвижимости.

Продажи жилой недвижимости увеличились на 9% в восьмом месяце года по сравнению с августом 2023 года, как отметила Профессиональная ассоциация брокеров недвижимости Квебека (APCIQ). «Регион Монреаля продолжает демонстрировать уверенное восстановление в августе, поддерживаемое снижением процентных ставок», отметил Шарль Брант, директор Службы анализа рынка APCIQ.

Продажи увеличились по всему Монреаля и в его окрестностях, особенно в Лавале, Сент-Жан-сюр-Ришелье и на северном берегу Монреаля, где наблюдались увеличения продаж на 17%, 16% и 12% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Кондоминиумы остаются особенно привлекательными, их продажи увеличились на 11% с августа 2023 по 2024 год, хотя их средняя цена не снижается.

Количество проданных домов на одну семью увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена на них выросла в среднем на 5%.

Средняя цена многоквартирных домов также увеличилась на 6%, что не помешало росту их продаж на 4% за год.

По прогнозам экономистов, покупателям не стоит рассчитывать на снижение цен на недвижимость в ближайшем будущем.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.