Air Canada готовится приостановить большинство операций, так как переговоры с профсоюзом близки к тупику

Полное прекращение работы авиакомпании может оставить тысячи пассажиров по всей стране без рейсов.

Air Canada и ее дочерняя компания Air Canada Rouge выполняют около 670 рейсов ежедневно. Переговоры между Air Canada и Ассоциацией пилотов воздушных линий (ALPA), представляющей более 5200 пилотов, продолжаются, но стороны далеки от соглашения. Если соглашение не будет достигнуто, трехдневный план приостановки операций может затронуть 110 000 пассажиров ежедневно и начаться уже 15 сентября.

Пилоты Air Canada требуют беспрецедентного повышения заработной платы, чтобы сократить разрыв в зарплатах с их американскими коллегами, которые заключили рекордные контракты в 2023 году на фоне нехватки пилотов и высокого спроса на путешествия.

Компания и профсоюз вступили в трехнедельный период охлаждения, предписанный канадским законодательством, 27 августа.

Генеральный директор Air Canada Майкл Руссо заявил, что компания все еще надеется достичь соглашения с пилотами, если ALPA смягчит свои требования по заработной плате, которые значительно превышают средние канадские повышения зарплат.

ALPA не сразу ответила на запрос Reuters о комментарии.

Air Canada также ожидает, что для восстановления нормальной работы потребуется от семи до десяти дней после полной приостановки операций.

Акции авиакомпании потеряли более 18% своей стоимости в этом году.

Компания ведет переговоры с другими авиакомпаниями, чтобы разместить своих пассажиров в случае отмены рейсов, и добавила, что рейсы под брендом Air Canada Express будут продолжать выполняться, так как они обслуживаются сторонними перевозчиками.

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