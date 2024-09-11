Компания Molson Coors объявила, что прекращает свою политику в области разнообразия, равенства и инклюзии

Компания Molson Coors объявила, что прекращает свою политику в области разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) и переходит к “более широкому взгляду”, в котором все сотрудники будут чувствовать себя желанными. Однако группы, представляющие сообщество LGBTQ+, считают, что это шаг назад.

Внутренний меморандум компании сообщает, что обучение сотрудников по DEI завершено, и с следующего года компания перестанет требовать выполнения конкретных “целей представительства” в процессе найма.

Кроме того, Molson Coors больше не будет участвовать в рейтинговой программе Human Rights Campaign, которая оценивает компании по их инклюзивности в отношении сообщества LGBTQ+.

Компания заявила, что будет оценивать свою работу по созданию сильной корпоративной культуры на основе внутренних метрик, отзывов сотрудников и успехов в обслуживании клиентов. Molson Coors также больше не будет требовать от своих поставщиков выполнения целей по разнообразию, так как такие метрики могут быть сложными и зависеть от факторов, находящихся вне контроля компании.

Меморандум также упоминает социальные и политические напряженности, призывая сотрудников оставаться едиными как команда.

Human Rights Campaign, ранее давшая Molson Coors идеальную оценку, отметила, что некоторые бизнес-лидеры отказываются от своих обязательств по инклюзии. Орландо Гонсалес из HRC заявил, что компании, которые отказываются от своих ценностей и обязательств по DEI, рискуют потерять как талантливых сотрудников, так и клиентов.

Изменение политики в Molson Coors является признаком утраты прогресса для Оливии Бейкер. Как инструктор в Fondation Emergence, которая борется с гомофобией и трансфобией, Бейкер посещает компании и организации по всей Канаде, помогая им внедрять лучшие практики для поддержки сообщества LGBTQ+ на рабочем месте.

Бейкер сказала, что она “разочарована, но не удивлена”, и назвала шаг компании последним примером “роста ненависти к LGBTQ+”. Она считает, что Molson Coors сталкивается с негативной реакцией на политику инклюзии, причем большая часть негатива исходит из США и укореняется в Канаде.

Human Rights Campaign (HRC) утверждает, что компании, которые отказываются от инициатив DEI, могут потерять прибыль. Согласно опросу, проведенному в августе, до 80% взрослых респондентов LGBTQ+ в Вашингтоне, округ Колумбия, заявили, что поддержат бойкот компании, отказывающейся от политики DEI.

Teamsters Canada, представляющая 750 работников пивоварен, транспорта и обслуживания клиентов в Molson в Монреале, заявила, что компания свободна в реализации своей политики. Однако, если профсоюз обнаружит дискриминационные практики, он примет меры для исправления ситуации.

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