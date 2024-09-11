В начале учебного года в Квебеке снова оказалось множество незаполненных вакансий учителей

Политики часто указывают на иммиграцию как на основную причину проблем в провинции, но эксперты в области образования считают, что новоприбывшие не являются основной причиной нехватки учителей.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что значительное увеличение числа детей, нуждающихся в учителях, связано с ростом числа иммигрантов. Однако он также упомянул условия труда и зарплаты как другие причины нехватки персонала в системе образования.

Министр образования Квебека Бернар Дренвиль сообщил, что в этом году в школах на 20 000 учеников больше, чем в прошлом году, и около 80% из них — новоприбывшие в провинцию. При этом около 5 700 вакансий учителей остаются незаполненными. Он призвал федеральное правительство контролировать процесс иммиграции, чтобы сократить временную иммиграцию в Квебек, особенно среди просителей убежища.

Однако профессор Диана Керриен из Университета Конкордия в Монреале считает, что расчеты Дренвиля не сходятся. Даже если предположить, что все 20 000 новых учеников — иммигранты, это не объясняет нехватку учителей. Разделив это число на 5 700 незаполненных вакансий, получится, что на каждого учителя приходится всего 3-4 ученика.

Канадская пресса обратилась в Министерство образования Квебека за разъяснениями, но ответа не получила.

Иммиграция, по словам Дианы Керриен, не объясняет, почему в отдаленных регионах, где иммигрантов меньше, чем в крупных городах, также не хватает учителей, и это продолжается уже много лет. Мелани Юбер, президент профсоюза учителей Fédération autonome de l’enseignement, признает, что увеличение числа детей иммигрантов требует больше персонала в франкоязычных школах. Однако Квебек мало сделал для замены поколения уходящих на пенсию учителей. Она отметила, что если бы правительство планировало это заранее, то сейчас не было бы такой острой нехватки учителей, и система могла бы справиться с притоком учеников из семей иммигрантов.

Нехватка учителей также ощущается в англоязычных школах провинции, несмотря на строгие языковые законы Квебека, которые заставляют большинство иммигрантов записывать своих детей в франкоязычные школы. Стивен Ле Сюр, президент Quebec Provincial Association of Teachers, заявил, что увеличение числа учеников-иммигрантов минимально повлияло на англоязычные школы, но они все равно ищут квалифицированных учителей. По его словам, на прошлой неделе оставались незаполненными 200 вакансий.

Плохие условия труда и низкая оплата в последние два десятилетия привели к тому, что меньше людей поступают на педагогические программы, а многие учителя уходят из профессии вскоре после начала работы. Ле Сюр отметил, что 25% новых учителей покидают профессию в первые пять лет, и это проблема, которую нужно решать. Профессор Университета Шербрука Филиппа Паркс, изучающая причины ухода учителей из профессии, считает, что 25% — это консервативная оценка, и реальная цифра может достигать 50%.

Иммиграция — это “капля в море”, считает профессор Филиппа Паркс. Она утверждает, что обвинение иммигрантов в нехватке учителей — это манипуляция, так как это лишь один из многих факторов.

Основная причина, по ее мнению, заключается в том, что учителя не получают необходимой поддержки и обучения, особенно после реформ, которые привели к интеграции учеников с учебными и физическими ограничениями в обычные классы.

Еще одна проблема, по словам Паркс, заключается в том, что профессия учителя больше не является престижной и среднеклассовой, как раньше. Она вспоминает, что в 1998 году, начав работать учителем, смогла купить дом, но с тех пор многое изменилось.

Несмотря на недавнее повышение зарплат на 17,4% за пять лет после забастовки учителей в прошлом году, Паркс и Стивен Ле Сюр считают, что потребуется время, чтобы привлечь больше учителей в профессию, и необходимо сделать больше для улучшения условий труда.

Профессор Франсуа Роше из Университета Оттавы, исследующий иммиграцию и квебекский национализм, считает, что текущая нехватка учителей — это еще один пример того, как партия Coalition Avenir Quebec использует иммиграцию как причину многих проблем в провинции. Он отметил, что иммиграцию также обвиняют в жилищном кризисе, снижении использования французского языка и увеличении спроса на медицинские услуги.

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