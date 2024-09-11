С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает солнечная осенняя среда. Утром 18°C, Днём 21°C, Вечером 17°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Праздник Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна посвящен воспоминанию события, описанного евангелистами Матфеем и Марком. В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий пост, как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого Пророка. В этот день проводится также поминовение усопших воинов.

11 сентября 1812 года, 212 лет назад, основан Форт Росс — поселение русских в Северной Америке. В 18 веке русские промышленники, охотники и земледельцы начали осваивать Аляску и Алеутские острова. По всему северо-западному побережью Америки стали возникать поселения русских – места, которые позже назовут Русской Америкой. Форт был основан русским купцом Иваном Кусковым 11 сентября 1812 года и функционировал с 1812 по 1841 годы. Он создавался как сельскохозяйственное поселение, предназначенное для снабжения Аляски продуктами питания.

Александровская колонна в стиле ампир, известная также как Александрийский столп (по стихотворению А.С. Пушкина «Памятник»), была воздвигнута и торжественно открыта 11 сентября 1834 года в центре Дворцовой площади Санкт-Петербурга по указу императора Николая I в память о победе его старшего брата Александра I над Наполеоном.

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьёзные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более 3000 человек, около 6000 было ранено, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами.

В Аргентине отмечают национальный праздник — День учителя. Этот день несет в себе память о смерти бывшего президента и великого реформатора в системе образования страны — Доминго Фаустино Сармьенто.

В Эфиопии празднуют Энкутаташ — эфиопский Новый год. Торжественные мероприятия проходят в крупнейших храмах страны и сопровождаются разжиганием традиционных костров из эвкалипта и ели.

В Италии проходит Фестиваль пиццы. В дни фестиваля для гостей организованы сувенирные ярмарки, различные шоу и концерты. И, конечно же, неограниченные дегустации свежеиспеченной пиццы.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся началом осени! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже просыпающейся осени!

С добрым утром, Монреаль! С добрым сентябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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