Чтиво выходного дня: Путь от непризнанной дочери до величайшей королевы Англии!

Ей досталась не лучшая обстановка в стране – засуха привела к бедности и голоду. Страна была разрознена из-за религиозных споров, измождена голодом и высокими ценами. Кроме того, не все признавали незаконную дочь Генриха VIII от женщины, которую казнили за измену.

Генрих VIII, всегда мечтал о наследнике. Однако брак с Екатериной Арагонской подарил только дочь Марию. Тогда он решился на беспрецедентный шаг для того времени – расторгнуть брак и женится второй раз. Церковь развод не одобрила. Несмотря на это он заключил брак со своей любовницей Анной Болейн. В 1533 году у них родилась дочь Елизавета, к неудовольствию короля, который ждал наследника. Следующие беременности Анны заканчивались выкидышами. В этот раз он решил избавиться от жены иным образом. В 1536 году мать Елизаветы обвинили в изменах и даже связи с родным братом и казнили.

Генрих объявил Елизавету, как ранее и Марию, незаконнорожденной дочерью. И уже женился в третий раз на Джейн Сеймур. Она родила ему сына, но умерла при родах. Теперь у короля был наследник, и дочери от предыдущих браков его не интересовали. Дни юной Елизаветы состояли из уроков и чтения. Ее отец Генрих сменил еще три жены. Последняя жена, Екатерина Парр, подружилась с Елизаветой, обеспечила ей образование, которое подходило наследнику трона. Елизавета изучала науки наравне с мужчинами. Конда Генрих умер девочке было 13 лет, началась настоящая борьба за трон. Поскольку Генрих последней волей перед смертью, признал девочек законными. Мария могла получить трон после Эдуарда, а Елизавета – после Марии.

Эдуарду было всего 10 лет, и власть перешла к его дяде, который вскоре был казнен. Юного Эдуарда, который был очень болезненный, уговорили отдать трон леди Джейн Грей. Затем Эдуард умер, а Мария свергла Грей и в возрасте 37 лет стала королевой. Однако правление ее было скоротечным и жестоким. Ревностная католичка, она попыталась повернуть вспять несколько десятилетий религиозных реформ и вернуть страну обратно под власть Ватикана. Общество было недовольно, они хотели видеть на троне молодую и лояльную к религии Елизавету. Сестре пришлось заключить соперницу в башню Тауэра, где юная девушка провела два месяца. Тем временем Мария заключила брак с Филиппом II, испанским принцем. Это не улучшило ее положение, наоборот, ее еще больше невзлюбили за свадьбу с иностранцем. Кроме того, Мария приказала сжечь около 300 еретиков, что отвернуло от нее общество. У них была надежда – Елизавета, луч протестантства в этом мраке католицизма. Мария тем временем думала, что беременна, но оказалась серьезно больна.

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В 1558 году Мария скончалась, и Елизавета стала королевой Англии. Ей досталась не лучшая обстановка в стране – засуха привела к бедности и голоду. Страна была разрознена из-за религиозных споров, измождена голодом и высокими ценами. Кроме того, не все признавали незаконную дочь Генриха VIII от женщины, которую казнили за измену. Елизавета понимала, что на трон могла претендовать Мария Стюарт, королева Шотландии и супруга дофина Франции. Она устроила пышную церемонию коронации и порадовала толпу красочным зрелищем. Однако все ждали – кто станет мужем королевы. Но Елизавета решила не заключать брак и не оставила после себя наследников.

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Вместо этого она обвинила Марию Стюарт в измене, заключила ее под стражу в Англии. Елизавета прекратила соперничество между Шотландией и Англией и пресекла притязания на английский престол со стороны Марии Стюарт. И в обмен пообещала признать ее сына, Якова, своим наследником и королем Англии и Шотландии. Свое обещание она выполнила, впоследствии он стал первым королем, который объединил две враждующие страны. Советники настаивали на казни Марии Стюарт, Елизавета была против и держала Марию в темнице 20 лет, при этом в Англии постоянно поднимались восстания во имя Стюарт. В итоге Марию казнили не подделав документ. Королева Елизавета была в гневе.

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Официально Елизавета вошла в историю как “Королева-девственница”. Ее мнение о браке сформировалось еще в юном возрасте, после жестокой смерти матери и череды новых жен отца. Елизавета решила полностью поменять отношение к женщине. Тогда считалось, что женщина не сможет править самостоятельно, что ей нужен муж. Однако Елизавета понимала, что любой брак поставит ее под угрозу, а супруг будет официально считаться королем и будет иметь власть над ней. Кроме того, такое решение должно было приниматься с учетом политики. Брак с европейцем погрузило бы Англию в распри Европы, а брак с англичанином поставил бы ее перед выбором фракции. Англия страдала от противостояния протестантов и католиков, и любой неверный шаг мог погрузить ее в пучину войны. Решение Елизаветы отказаться от брака в итоге стало не прихотью, а мудрым политическим ходом.

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Хоть и известно, что ее сердце всегда принадлежало человеку, который был ее верным другом. Роберт Дадли всегда был около королевы, несмотря на то, что был женат. Поговаривали, что она все же хотела выйти за него замуж, однако смерть его жены омрачила отношения. Дадли стали подозревать в убийстве, а королеве пришлось отлучить его от двора. Однако затем она все же приблизила своего возлюбленного вновь. Это доказывало, что она была обычной женщиной, подверженной страсти и влечению к мужчинам. Однако любовь не позволила затмить ее разум. Елизавета стала идеалом женской власти, царственности и королевского величия.

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В свои последние года Елизавета приняла то, что она утратила свою женственность. Смерти близких друзей погрузили ее в депрессию, и в 69 лет она скончалась. Елизавета сделала Англию морской державой, наладила торговое сотрудничество с Москвой и усмирила две враждующих фракции в государстве. Правление королевы называют золотым веком для Англии. Ее трон перешел по наследству Якову VI, сыну Марии Стюарт. На Елизавете закончилась династия Тюдоров, о продолжении которой так мечтал ее отец Генрих VIII.