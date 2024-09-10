Трамп или Харрис: каковы настроения в Америке?

Согласно результатам соцопроса, проведенного при участии британского издания The Daily Telegraph, у Камалы Харрис, представляющей демократов, шансы победить на выборах президента США оказались более высокими, чем у ее основного соперника.

В опросе принимали участие жители штатов, не определившихся с выбором.

Именно их голоса станут решающими на голосовании за главу государства, которое произойдет уже совсем скоро.

По информации, собранной Redfield & Wilton Strategies, Харрис имеет шансы на победу в таких штатах, как Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

А вот бывший президент США Дональд Трамп может получить преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине.

Жители Невады при этом разделились в своей позиции, практически поровну поддержав Харрис и Трампа.

Кстати, Илон Маск обвинил Камалу Харрис во лжи из-за сообщения про Трампа. Повлияет ли это на избирателей? Страсти накаляются!