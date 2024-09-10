Полиция провинции Квебек (SQ) за два дня выписала штрафы на сумму более 15 000

Полиция провинции Квебек (SQ) за два дня выписала штрафы на сумму более 15 000 долларов за превышение скорости и уличные гонки. Некоторые нарушители были пойманы в рабочих зонах, где штрафы удваиваются.

В четверг офицеры SQ остановили 20-летнего мужчину из Сент-Юсташ на шоссе 13 на севере Лаваля за превышение скорости до 190 км/ч в зоне с ограничением 100 км/ч. Он получил штраф в размере 1 676 долларов за превышение скорости и 1 576 долларов за участие в гонке. Его водительские права были приостановлены на неделю, автомобиль конфискован, и ему могут быть предъявлены уголовные обвинения за опасное вождение.

На следующее утро в 1:15 офицеры SQ в Лавале остановили двух водителей, 20 и 35 лет, за превышение скорости до 186 км/ч на том же шоссе. Оба получили штрафы за превышение скорости и участие в гонках, а также 12 штрафных баллов на водительские права, приостановку прав и конфискацию автомобилей.

На севере, в Сент-Жероме, два водителя были пойманы за превышение скорости до 200 км/ч на шоссе 15. Один из них, 18-летний водитель, получил штраф в размере 1 826 долларов и штраф за участие в гонках.

В четверг в 1:30 ночи офицеры SQ в Лавале остановили водителя, который ехал со скоростью 156 км/ч в рабочей зоне на шоссе 15 в Мирабеле, где ограничение скорости составляет 70 км/ч. 19-летний мужчина из Прево получил штраф в размере 1 676 долларов, его автомобиль был конфискован, а водительские права приостановлены.

На следующий день после полуночи офицеры SQ остановили водителя, который ехал со скоростью 140 км/ч в той же рабочей зоне. 24-летний мужчина из Бленвиля получил штраф в размере 864 долларов, а также его водительские права были приостановлены, а автомобиль конфискован.

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