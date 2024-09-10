Полиция провинции Квебек (SQ) за два дня выписала штрафы на сумму более 15 000

В четверг офицеры SQ остановили 20-летнего мужчину из Сент-Юсташ на шоссе 13 на севере Лаваля за превышение скорости до 190 км/ч в зоне с ограничением 100 км/ч. Он получил штраф в размере 1 676 долларов за превышение скорости и 1 576 долларов за участие в гонке. Его водительские права были приостановлены на неделю, автомобиль конфискован, и ему могут быть предъявлены уголовные обвинения за опасное вождение.
На следующее утро в 1:15 офицеры SQ в Лавале остановили двух водителей, 20 и 35 лет, за превышение скорости до 186 км/ч на том же шоссе. Оба получили штрафы за превышение скорости и участие в гонках, а также 12 штрафных баллов на водительские права, приостановку прав и конфискацию автомобилей.
На севере, в Сент-Жероме, два водителя были пойманы за превышение скорости до 200 км/ч на шоссе 15. Один из них, 18-летний водитель, получил штраф в размере 1 826 долларов и штраф за участие в гонках.
В четверг в 1:30 ночи офицеры SQ в Лавале остановили водителя, который ехал со скоростью 156 км/ч в рабочей зоне на шоссе 15 в Мирабеле, где ограничение скорости составляет 70 км/ч. 19-летний мужчина из Прево получил штраф в размере 1 676 долларов, его автомобиль был конфискован, а водительские права приостановлены.
На следующий день после полуночи офицеры SQ остановили водителя, который ехал со скоростью 140 км/ч в той же рабочей зоне. 24-летний мужчина из Бленвиля получил штраф в размере 864 долларов, а также его водительские права были приостановлены, а автомобиль конфискован.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.