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Новости Мон-Руаяль Авеню — одна из самых популярных пешеходных улиц Монреаля
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Мон-Руаяль Авеню — одна из самых популярных пешеходных улиц Монреаля

Степан Артемьевский Сен 10, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Мон-Руаяль Авеню — одна из самых популярных пешеходных улиц Монреаля отключены 6 Просмотров

Мон-Руаяль Авеню — одна из самых популярных пешеходных улиц Монреаля летом, но на этой неделе на нее вернулись автомобили.

Существует движение за то, чтобы сделать улицу пешеходной круглый год, но городской советник Марианн Жигер из Projet Montréal заявила, что пока это невозможно.

Она отметила, что никто не готов к этому прямо сейчас, и что проблема с автобусами сложна и требует решений. Летом городские автобусы, которые обычно курсируют по Мон-Руаяль, перенаправляются на бульвар Сен-Жозеф. Постоянное изменение маршрутов автобусов — сложная задача.

Мнения торговцев и жителей улицы разделились по поводу запрета автомобилей. В рамках пилотного проекта участок между бульваром Сен-Лоран и улицей Сен-Дени будет закрыт до Дня благодарения.

Жигер сказала, что для того, чтобы закрыть всю улицу круглый год, потребуется как минимум год на организацию. Она добавила, что хотела бы попробовать это в какой-то момент, но только если будет уверена, что люди поддержат эту идею.

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