Canadian Media Group представляет серию книг “История изобретений и открытий”

Книжная серия «История изобретений и открытий» от издательства «Настя и Никита» рассказывает о великих ученых и изобретателях, таких как Архимед, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Галилео Галилей и Николай Коперник.

Эти книги, состоящие из 24 страниц в мягкой обложке, идеально подходят для детей, которые только учатся читать самостоятельно, и удобны для чтения вслух взрослыми.

Например, книга Михаила Пегова «Эврика! История Архимеда» рассказывает о великом древнегреческом ученом Архимеде, его изобретениях и открытиях, таких как Архимедов винт, который стал предшественником современных винтов и пропеллеров. Архимед также знал, как определить объем предмета с помощью погружения его в жидкость и как пересчитать все песчинки во Вселенной.

Книга о Николае Копернике рассказывает о его главном научном труде «О вращении небесных тел», который доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Коперник был не только астрономом, но и врачом, инженером, священником, дипломатом, картографом, экономистом, судьей и математиком.

Эти книги предлагают увлекательные и информативные истории о жизни и достижениях великих исторических личностей, делая их доступными и интересными для детей.

Книга «И все-таки она вертится! Великий спорщик Галилео Галилей» рассказывает о жизни Галилео Галилея, выдающегося ученого и борца за правду. Галилей занимался геометрией, механикой, астрономией и оптикой, усовершенствовал множество приборов, таких как термометр, циркуль, компас, весы, микроскоп и телескоп. Он также считается основателем экспериментальной физики. Подтвердив теорию Коперника о том, что Земля вращается вокруг Солнца, Галилей навлек на себя гнев инквизиции и подвергся гонениям.

Серия книг «История изобретений и открытий» будет интересна школьникам младших и средних классов. Эти книги рассказывают о великих людях, таких как Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Мари Кюри, Иоганн Себастьян Бах и Софья Ковалевская, а также о достижениях древних цивилизаций, таких как финикийцы, этруски и шумеры. В них также описаны истории обычных вещей и механизмов, созданных много веков назад и используемых до сих пор.

Эти книги предлагают увлекательные и познавательные истории, которые помогут детям лучше понять историю науки и техники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.