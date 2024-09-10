Объявлена очередная помощь Канады Украине

Канада также объявила, что передаст Украине 29 списанных шасси от бронетранспортеров M113 и 64 шасси от бронемашин Coyote LAV. Эти транспортные средства уже не используются в вооруженных силах Канады и будут переданы безвозмездно.

А двигатели, включая списанные из запасов канадских ВВС, будут доставлены в Киев через Польшу в ближайшие месяцы.