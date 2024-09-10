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Новости Объявлена очередная помощь Канады Украине

Объявлена очередная помощь Канады Украине

Степан Артемьевский Сен 10, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Объявлена очередная помощь Канады Украине отключены 9 Просмотров

Канада объявила, что отправит Украине 80 840 двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7 и 1 300 боеголовок к ним.

 

Канада также объявила, что передаст Украине 29 списанных шасси от бронетранспортеров M113 и 64 шасси от бронемашин Coyote LAV.

Эти транспортные средства уже не используются в вооруженных силах Канады и будут переданы безвозмездно.

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что двигатели уже готовят к погрузке.

Эти ракеты CRV-7 используются для различных военных целей, и их поставка является частью продолжающейся поддержки Украины со стороны Канады.

 

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