Объявлена очередная помощь Канады Украине

Канада объявила, что отправит Украине 80 840 двигателей для неуправляемых авиационных ракет CRV-7 и 1 300 боеголовок к ним.
Канада также объявила, что передаст Украине 29 списанных шасси от бронетранспортеров M113 и 64 шасси от бронемашин Coyote LAV.
Эти транспортные средства уже не используются в вооруженных силах Канады и будут переданы безвозмездно.
Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что двигатели уже готовят к погрузке.
Эти ракеты CRV-7 используются для различных военных целей, и их поставка является частью продолжающейся поддержки Украины со стороны Канады.
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