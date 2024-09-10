Как правильно выбрать ипотеку на дом?

Экономисты предполагают, что Банк Канады снизит ставку еще два раза до конца года, в октябре и декабре, скорее всего, на 0,25 пункта каждый раз.

Сейчас фиксированная ставка примерно на 1% ниже переменной ставки в большинстве крупных банков. И поскольку все ожидают дальнейшего снижения в ближайшие месяцы, все больше и больше заемщиков делают ставку на то, что в средне- или долгосрочной перспективе плавающая ставка станет более выгодной, чем фиксированная ставка.

У некоторых вскоре возникнет искушение пересмотреть условия своего кредита, даже если это будет означать смену банка и уплату штрафов. Хорошая ли это идея? В некоторых случаях оно того стоит, но в других случаях оно не является стратегически правильным решением.

Почти половине владельцев ипотечных кредитов необходимо будет продлить свой кредит в течение следующих двух лет, что приведет к гораздо более высоким ежемесячным платежам. Смогут ли эти семьи платить больше, чем сейчас? По данным компании JLR, количество банкротства в Квебеке подскочило на 27% за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это значит, что эти люди отдают ключи от своего дома банку, потому что они больше не могут платить по ипотеке.

В данной ситуации кака можно быстрее проконсультируетесь у брокера по ипотеке или у риелтора, не ждите пока останетесь без дома и без денег.