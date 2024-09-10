Как правильно выбрать ипотеку на дом?

Банк Канады в третий раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25% в прошлую среду, доведя ее до 4,25%. Ожидаются дальнейшие снижения, и собственники недвижимости снова обращаются к кредитам с плавающей процентной ставкой.
Экономисты предполагают, что Банк Канады снизит ставку еще два раза до конца года, в октябре и декабре, скорее всего, на 0,25 пункта каждый раз.
К концу года процентная ставка должна быть на уровне 3,75%.
Сейчас фиксированная ставка примерно на 1% ниже переменной ставки в большинстве крупных банков. И поскольку все ожидают дальнейшего снижения в ближайшие месяцы, все больше и больше заемщиков делают ставку на то, что в средне- или долгосрочной перспективе плавающая ставка станет более выгодной, чем фиксированная ставка.
У некоторых вскоре возникнет искушение пересмотреть условия своего кредита, даже если это будет означать смену банка и уплату штрафов. Хорошая ли это идея? В некоторых случаях оно того стоит, но в других случаях оно не является стратегически правильным решением.
Почти половине владельцев ипотечных кредитов необходимо будет продлить свой кредит в течение следующих двух лет, что приведет к гораздо более высоким ежемесячным платежам. Смогут ли эти семьи платить больше, чем сейчас?
По данным компании JLR, количество банкротства в Квебеке подскочило на 27% за первые шесть месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Это значит, что эти люди отдают ключи от своего дома банку, потому что они больше не могут платить по ипотеке.
В данной ситуации кака можно быстрее проконсультируетесь у брокера по ипотеке или у риелтора, не ждите пока останетесь без дома и без денег.
Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.
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